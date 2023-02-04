В Улан-Удэ проведут фестиваль-конкурс патриотической песни

В мероприятии примут участие студенты вузов и ссузов



20 февраля в Улан-Удэ состоится благотворительный фестиваль-конкурс «Правда за нами». В концертно-театральном центре «Феникс» прозвучат песни о патриотизме в исполнении лучших вокалистов вузов и ссузов города. Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества.



- Цель конкурса – сохранение и приумножение патриотического чувства молодёжи, формирование знаний об истории и культуре России, развитие межнационального и межкультурного диалога молодёжи, поддержка и развитие студенческого творчества, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского государственного института культуры.



Результаты конкурса включатся в итоговый зачёт при проведении городской военно-патриотической игры «Патриот» среди вузов и профессиональных образовательных организаций Улан-Удэ по направлению «Творчество».



Все вырученные денежные средства от продажи билетов будут направлены для оказания гуманитарной помощи бойцам из Бурятии, находящихся в зоне СВО.



Возрастное ограничение: 16+.

