В мероприятии примут участие студенты вузов и ссузов
20 февраля в Улан-Удэ состоится благотворительный фестиваль-конкурс «Правда за нами». В концертно-театральном центре «Феникс» прозвучат песни о патриотизме в исполнении лучших вокалистов вузов и ссузов города. Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества.
- Цель конкурса – сохранение и приумножение патриотического чувства молодёжи, формирование знаний об истории и культуре России, развитие межнационального и межкультурного диалога молодёжи, поддержка и развитие студенческого творчества, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского государственного института культуры.
Результаты конкурса включатся в итоговый зачёт при проведении городской военно-патриотической игры «Патриот» среди вузов и профессиональных образовательных организаций Улан-Удэ по направлению «Творчество».
Все вырученные денежные средства от продажи билетов будут направлены для оказания гуманитарной помощи бойцам из Бурятии, находящихся в зоне СВО.
Возрастное ограничение: 16+.
В Улан-Удэ проведут фестиваль-конкурс патриотической песни
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