В Бурятии пройдут соревнования по спортивному ориентированию на лыжах

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Соревнования состоятся в ближайшие выходные



4 февраля в иволгинском селе Калёново состоится первенство республики Бурятия по спортивному ориентированию на лыжах в дисциплине - лыжная гонка-классика, сообщает центр молодёжного туризма «Байкал».



В 11:00 начнут выдавать номера, открытие соревнований запланировано на 12:20, старт в 13:00. Награждение участников, закрытие соревнований в 15:40.



Местность представляет собой сосновый лес с подлеском. Лыжни подготовлены с использованием снегохода.



Соревнования проводятся с обязательным соблюдением дистанции между участниками 1,5 метра и масочного режима.



Участники:

Юноши, девушки 12 до 13 лет и младше - 2011 г.р. и младше.

Юноши девушки 14 (до 15 лет) 2009-2010 г.р.

Юноши девушки 17 (до 18 лет) 2006-2008 г.р.;

Мужчины, женщины 21 - 2005 г.р. и старше;

Мужчины, женщины 40 лет и старше

Мужчины, женщины 50 лет и старше

Мужчины, женщины 60 лет и старше.



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