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В Бурятии пройдут соревнования по спортивному ориентированию на лыжах

В Бурятии пройдут соревнования по спортивному ориентированию на лыжах
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Соревнования состоятся в ближайшие выходные

4 февраля в иволгинском селе Калёново состоится первенство республики Бурятия по спортивному ориентированию на лыжах в дисциплине - лыжная гонка-классика, сообщает центр молодёжного туризма «Байкал».

В 11:00 начнут выдавать номера, открытие соревнований запланировано на 12:20, старт в 13:00. Награждение участников, закрытие соревнований в 15:40.

Местность представляет собой сосновый лес с подлеском. Лыжни подготовлены с использованием снегохода.

Соревнования проводятся с обязательным соблюдением дистанции между участниками 1,5 метра и масочного режима.

Участники:
Юноши, девушки 12 до 13 лет и младше - 2011 г.р. и младше.
Юноши девушки 14 (до 15 лет) 2009-2010 г.р.
Юноши девушки 17 (до 18 лет) 2006-2008 г.р.;
Мужчины, женщины 21 - 2005 г.р. и старше;
Мужчины, женщины 40 лет и старше
Мужчины, женщины 50 лет и старше
Мужчины, женщины 60 лет и старше.

Возрастное ограничение 0+
лыжные гонки спортивное ориентирование зимний сезон зимние виды спорта

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