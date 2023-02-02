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«Пусть сдохнут»: Улан-удэнка заявила об угрозах от соседки из-за шумных детей

«Пусть сдохнут»: Улан-удэнка заявила об угрозах от соседки из-за шумных детей
Общество, 
Женщина утверждает, что угрозы продолжаются уже девять месяцев 

Недавно в паблике vk.com/zloi_03 во «ВКонтакте» выложили два небольших видео со страшными угрозами и нецензурной бранью. Автор этих записей заявила, что она – мама троих детей из Улан-Удэ. Женщина вместе с ребятишками сменила место жительство в марте и вот уже несколько месяцев не может найти общий язык с соседкой.

- У меня трое маленьких детей. Младшему 27 января было пять месяцев. Всю ситуацию описывать не буду – и так понятно. Живём здесь с марта. Она начала наезжать на меня в мае. Сперва были угрозы письменные. Теперь и вовсе ничего не боится, – заявила автор поста, пожелавшая остаться неизвестной.

Началось всё из-за шумных детей, которые не дают женщине спать. На одном из видео слышно, как она чуть ли не выламывает дверь в квартиру, проклинает многодетную семью и требует, чтобы мать с ребятишкам съехали.

- Будь проклята, и дети твои пусть сдохнут!  Ещё раз твои твари будут скакать до часу ночи! Я в пять утра встаю! Пенсионерка! Убивать буду, – грозится женщина, долбясь в двери и сопровождая стук отборным матом.

 
- Она мне и моим детям вот так говорит. Писала заявление в полицию. Пришёл отказ о моём обращении. Ещё раз написала заявление. Сказали ждать, – призналась улан-удэнка. – Мужа рядом нет... Хочу спокойно жить, а не бояться, что она откроет дверь и сделает что-нибудь – если не мне, так детям. Мне всегда говорили, чтобы внимания не обращала. Вот так продолжается уже девять месяцев. Всё хуже и хуже становится. Нервы не выдерживают.

Под постом улан-удэнцы начали делиться своими рассказами о шумных и буйных соседях, не дающих никакого покоя ни днём, ни ночью. Часть подписчиков паблика предположили, что у пенсионерки  просто сдали нервы. Они напомнили о законе о тишине и задались вопросом, почему мать не в состоянии утихомирить своих малышей в позднее время.
 
- На себя посмотрите. Чем вы вообще заняты? Если дети скачут как лошади и мешают людям, займитесь их воспитанием. Это нужно не только соседям, но и вам. Научите вечером и вообще играть в тихие игры, прежде чем заниматься писаниной в Интернете. Объясните,  что после 21:00 нельзя прыгать и бегать – спать пора. Пересмотрите свой режим, – посоветовали улан-удэнке интернет-пользователи.
 
Другие участники сообщества, напротив, встали на её сторону и даже оставили свои номера телефонов, чтобы автор публикации могла связаться с ними при необходимости. Третьи призвали женщин к компромиссу.

- У самой трое детей. Спать они ложатся в 10 часов вечера. Мы рано встаём в садик, в школу, на работу. Соседские дети до полуночи, прыгают, ржут как кони. Это реально напрягает. Но у меня с нервами всё в порядке – привыкла. И все легко засыпают. А у этого человека срыв уже. Автор, и вас жаль, конечно, и детей, но попробуйте соблюдать тишину хотя бы после 23:00, – отметила ещё одна подписчица.

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