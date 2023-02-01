Крошечное село в Бурятии решило протрезветь во имя будущего

Местные жители объявили его безалкогольной зоной
Сельчане твёрдо намерены приобщиться к здоровому образу жизни. Глава поселения «Нижнеиволгинское» Василий Тогочиев отметил, что в прошлом году в населённом пункте построили стадион.
- Сейчас всеми силами возводится дом культуры. Объявив село территорией трезвости, улан-иволгинцы подали хороший пример – а он, как правило, заразителен, – цитируют Тогочиева в группе «Иволга-инфо.24/7». – Мы будем трезвыми и, значит, сможем развивать малую родину и достойно воспитывать детей.
Как сообщал «Байкал-Daily», расширить так называемые зоны трезвости хотят в курортном Тункинском районе. Там уже составили план работы. В сельских поселениях (СП) создадут рабочие группы, в которые войдут участковые, представители территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и местных администраций, а также психологи и фельдшеры.
В муниципальном образовании будут организовывать выезды по оказанию психологической помощи семьям, находящимся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации и пресекать нелегальную продажу спиртного в сёлах, отмечает «Тунка-инфо.24/7». Кроме того, в планах – провести инвентаризацию спортивных тренажёров в СП и усилить работу дворовых инструкторов. Создавать безалкогольные территории в Тунке будут по примеру улуса Тагархай. О последнем минувшим летом даже рассказывали на телеканале НТВ.