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В курортном районе Бурятии хотят расширить территории трезвости

В курортном районе Бурятии хотят расширить территории трезвости
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Тунке станет больше безалкогольных зон

В Тункинском районе Бурятии расширят так называемые территории трезвости, где полностью запрещена продажа алкоголя. Там уже составили план работы. В сельских поселениях (СП) создадут рабочие группы, в которые войдут участковые, представители территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и местных администраций, а также психологи и фельдшеры.

В муниципальном образовании будут организовывать выезды по оказанию психологической помощи семьям, находящимся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации и пресекать нелегальную продажу спиртного в сёлах, сообщается в группе «Тунка-инфо.24/7».

Кроме того, в планах – провести инвентаризацию спортивных тренажёров в СП и усилить работу дворовых инструкторов. Создавать территории трезвости в Тунке будут по примеру улуса Тагархай. О последнем минувшим летом даже рассказывали на телеканале НТВ.

Как сообщал «Байкал-Daily», на сессии Народного Хурала в ноябре обсуждались изменения в республиканский закон «О некоторых вопросах правового регулирования в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Речь шла о полном запрете на розничную продажу горячительных напитков в населённых пунктах. Депутаты пришли к выводу, что «сухой закон» должны обсуждать с народом – вводить его без согласия людей власти не станут. 
трезвость алкоголь инициатива

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