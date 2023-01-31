В курортном районе Бурятии хотят расширить территории трезвости

В Тунке станет больше безалкогольных зон
В Тункинском районе Бурятии расширят так называемые территории трезвости, где полностью запрещена продажа алкоголя. Там уже составили план работы. В сельских поселениях (СП) создадут рабочие группы, в которые войдут участковые, представители территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и местных администраций, а также психологи и фельдшеры.
В муниципальном образовании будут организовывать выезды по оказанию психологической помощи семьям, находящимся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации и пресекать нелегальную продажу спиртного в сёлах, сообщается в группе «Тунка-инфо.24/7».
Кроме того, в планах – провести инвентаризацию спортивных тренажёров в СП и усилить работу дворовых инструкторов. Создавать территории трезвости в Тунке будут по примеру улуса Тагархай. О последнем минувшим летом даже рассказывали
на телеканале НТВ.
Как сообщал «Байкал-Daily»
, на сессии Народного Хурала в ноябре обсуждались изменения в республиканский закон «О некоторых вопросах правового регулирования в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Речь шла о полном запрете на розничную продажу горячительных напитков в населённых пунктах. Депутаты пришли к выводу, что «сухой закон» должны обсуждать с народом – вводить его без согласия людей власти не станут.
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