НТВ рассказал о «трезвых» сёлах Бурятии с исчезнувшей преступностью

29 июня на телеканале НТВ вышел репортаж о создании «трезвых» сёл Бурятии. В таких местах уже давно не продают алкоголь, а местные жители активно занимаются сельским хозяйством и народным творчеством.
Героями сюжета стали два села: Тохорюкта Хоринского района и Тагархай Тункинского района.
Сначала журналисты федерального телеканала рассказали о жизни улуса Тохорюкта. Ещё в 90-е годы в селе за любую работу и помощь расплачивались только алкоголем. Тогда женщины забили тревогу и решили действовать радикально.
- В какой-то момент уже деградация началась, решили за это дело браться, начали прямо ловить тех, кто приезжал и спирт этот привозил, - рассказала корреспонденту НТВ староста Надежда.
На сельском сходе решили запретить продажу алкоголя, и местные жители поддержали данную инициативу. Теперь с 2002 года в магазинах села продают только безалкогольные напитки. Теперь в Тохорюкте нет проблемы социального сиротства, нулевой уровень преступности, высокий уровень самозанятости населения, большое поголовье крупного рогатого скота, много многодетных семей.
- У нас криминала никогда не бывает, воровства не бывает, мы фактически дома никогда не замыкаем, - поделился глава администрации сельского поселения «Ойбонтовское», улус Тохорюкта Алексей Табданов.
В селе спиртосодержащие напитки не используют даже в религиозных целях. Во время священных ритуалов брызгают молоком и чаем.
В селе Тагархай Тункинского района первой причиной трезвости стало отсутствие магазинов, рассказали местные жители.
Второй причиной послужила высокая занятость. Сельчане работают вахтовым методом, занимаются сельским хозяйством. Также в улусе насчитывается более 30 организаций ТОСов, активисты которых занимаются ремонтом дорог, благоустройством, тушением пожаров.
- Если я один выхожу на дорогу работать, ямы залить, один человек увидел, и всё, сарафанное радио, через 15 минут уже человек 20 будет работать здесь, - рассказал корреспонденту НТВ местный житель.
В Тункинской долине съёмочной группе особенно понравились дети из народного ансамбля «Хэнгэргэ», руководит которым Инна Ягдуева, рассказал в пресс-службе районной администрации. Кроме того, пресс-служба района пояснила, что бюджетные деньги на приезд НТВ не привлекали, московские журналисты сами заинтересовались этим вопросом.
Глава Бурятии Алексей Цыденов ответил на вопрос журналистов НТВ, не опасается ли он появления нелегальных точек по продаже спиртного в «трезвых» сёлах. Алексей Цыденов считает, что проблем быть не должно, так как инициатива идёт от самих людей.
- Если насаждать сверху, вводить запреты, то тогда, безусловно, и самогонки будет больше, и нелегальной торговли. А когда эта инициатива идёт от самих людей, то, безусловно, это более реалистичные и более работающие условия, - поделился глава.
В апреле 2021 года в республике насчитывалось 10 «трезвых» сёл. В сюжете НТВ утверждается, что сейчас их стало около семи.
Как сообщал «Байкал-Daily», раньше за подобным опытом Бурятия обращалась к Республике Саха (Якутия), где таких населённых пунктов, свободных от продажи алкоголя, было свыше ста. На сегодняшний день Бурятия нарабатывает собственный опыт по созданию «трёзвых» сёл. Первые три села пришли к отказу от алкоголя самостоятельно, по инициативе самих жителей. А сейчас, согласно реализации муниципальных проектов «Укрепление общественного здоровья», каждый район должен организовать не менее одной «территории трезвости» за год.