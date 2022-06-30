НТВ рассказал о «трезвых» сёлах Бурятии с исчезнувшей преступностью



На сельском сходе решили запретить продажу алкоголя, и местные жители поддержали данную инициативу. Теперь с 2002 года в магазинах села продают только безалкогольные напитки. Теперь в Тохорюкте нет проблемы социального сиротства, нулевой уровень преступности, высокий уровень самозанятости населения, большое поголовье крупного рогатого скота, много многодетных семей.



- У нас криминала никогда не бывает, воровства не бывает, мы фактически дома никогда не замыкаем, - поделился глава администрации сельского поселения «Ойбонтовское», улус Тохорюкта Алексей Табданов.



В селе спиртосодержащие напитки не используют даже в религиозных целях. Во время священных ритуалов брызгают молоком и чаем.



В селе Тагархай Тункинского района первой причиной трезвости стало отсутствие магазинов, рассказали местные жители.



Второй причиной послужила высокая занятость. Сельчане работают вахтовым методом, занимаются сельским хозяйством. Также в улусе насчитывается более 30 организаций ТОСов, активисты которых занимаются ремонтом дорог, благоустройством, тушением пожаров.



- Если я один выхожу на дорогу работать, ямы залить, один человек увидел, и всё, сарафанное радио, через 15 минут уже человек 20 будет работать здесь, - рассказал корреспонденту НТВ местный житель.



