В Улан-Удэ появился новый ритуальный зал с церемониймейстером

Там есть постамент для гроба, урны и даже подставки для орденских подушек

















Интерьер выдержан в строгом стиле. В помещении есть постамент для гроба, вазы для цветов, подставки для орденских подушек, урны и вообще всё необходимое для прощания. Оно также оборудовано техникой для показа памятных фильмов об усопшем, музыкального сопровождения и проведения траурных митингов.



Для безвозмездного оформления зала можно обратиться в МАУ «Специализированная служба». Услуги церемониймейстера предоставляются на платной основе. Заплатить также придётся за прокат оборудования и показ и создание фильм об умершем.



Рядом с центральным городским кладбищем в микрорайоне Стеклозавод открылся новый ритуальный зал. Об этом сообщили в МАУ «Специализированная служба», подведомственном комитету городского хозяйства администрации Улан-Удэ.