В Улан-Удэ появился новый ритуальный зал с церемониймейстером

Там есть постамент для гроба, урны и даже подставки для орденских подушек
Рядом с центральным городским кладбищем в микрорайоне Стеклозавод открылся новый ритуальный зал. Об этом сообщили в МАУ «Специализированная служба», подведомственном комитету городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
Интерьер выдержан в строгом стиле. В помещении есть постамент для гроба, вазы для цветов, подставки для орденских подушек, урны и вообще всё необходимое для прощания. Оно также оборудовано техникой для показа памятных фильмов об усопшем, музыкального сопровождения и проведения траурных митингов.
Для безвозмездного оформления зала можно обратиться в МАУ «Специализированная служба». Услуги церемониймейстера предоставляются на платной основе. Заплатить также придётся за прокат оборудования и показ и создание фильм об умершем.
Там есть постамент для гроба, урны и даже подставки для орденских подушек
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