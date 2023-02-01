Жителей Бурятии в феврале ждёт двухдневная рабочая неделя

Они будут отдыхать больше, чем остальные россияне
Предпоследняя рабочая неделя февраля в 2023 году будет короткой. Трудиться жителям республики придётся всего два дня – в понедельник, 20-го, и в среду, 22-го числа. Во вторник, 21-го, Бурятия отметит наступление Нового года по лунному календарю.
Из-за Сагаалгана и устроят дополнительный выходной. Такое решение приняли в соответствии со статьёй № 4 республиканского закона о праздничных днях и памятных датах. Соответствующий указ ещё в декабре подписал
глава региона Алексей Цыденов. А с 23 по 26 февраля россиян ждёт длинный уик-энд в честь Дня защитника Отечества.
Новогодние каникулы в этот раз продолжались по 8 января включительно. После 23 февраля вся страна отметит международный женский день (среда, 8 марта) и затем – майские праздники (с 29 апреля по 1 мая, то есть с субботы по понедельник и потом с 6-го по 9-ое, с субботы по вторник).
Три дня отдыха сделают в честь Дня России, с 10-12 июня. В ноябре – с 4-го по 6-ое число – в России отпразднуют День народного единства. Всего в 2023 году жители РФ дополнительно отдохнут 26 дней (а нашей республики – 27), которые работодатели обязаны оплатить. По сути, это второй полноценный отпуск.
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