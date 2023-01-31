Лучшему учителю Иркутска подарили квартиру

Общество, Фото: страница Руслана Болотова

А лучшая воспитательница получила машину



Сегодня, 31 января, в Иркутске наградили педагогов – победителей ежегодного конкурса профессионального мастерства «Учитель года». Лучшим стал учитель русского языка и литературы иркутской гимназии №2 Денис Исаков. Ему достался главный приз - сертификат на приобретение квартиры.



- Подобный подарок вручаем второй год подряд, - сообщил в своём Telegram-канале мэр Иркутска Руслан Болотов.



Однако щедрые подарки на этом не закончились. Впервые на конкурсе «Воспитатель года» победитель получил сертификат на покупку нового автомобиля. Лучшим педагогом дошкольного образования стала воспитатель детского сада № 179 Ольга Шарипова.



- Интригу держали до последнего! – прокомментировал мэр Иркутска.



Участие в муниципальных конкурсах «Лучший учитель года-2023» и «Лучший педагог-воспитатель дошкольного учреждения» в Иркутске приняли 15 преподавателей и 13 воспитателей.



