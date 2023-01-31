А лучшая воспитательница получила машину
Сегодня, 31 января, в Иркутске наградили педагогов – победителей ежегодного конкурса профессионального мастерства «Учитель года». Лучшим стал учитель русского языка и литературы иркутской гимназии №2 Денис Исаков. Ему достался главный приз - сертификат на приобретение квартиры.
- Подобный подарок вручаем второй год подряд, - сообщил в своём Telegram-канале мэр Иркутска Руслан Болотов.
Однако щедрые подарки на этом не закончились. Впервые на конкурсе «Воспитатель года» победитель получил сертификат на покупку нового автомобиля. Лучшим педагогом дошкольного образования стала воспитатель детского сада № 179 Ольга Шарипова.
- Интригу держали до последнего! – прокомментировал мэр Иркутска.
Участие в муниципальных конкурсах «Лучший учитель года-2023» и «Лучший педагог-воспитатель дошкольного учреждения» в Иркутске приняли 15 преподавателей и 13 воспитателей.
Лучшему учителю Иркутска подарили квартиру
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования приурочили ко Дню защитника Отечества
Они увидели несколько экспозиций
В районе прошла профилактическая акция
В первой сессии приняли участие 30 человек
Юмор оценивало жюри
В Иркутске впервые вручили такую премию
Участвовали 18 детей
С необычным оборудованием уже ознакомились ученики специальной коррекционной школы-интерната №62
Туристы пытались ввезти 7 кг мяса
За сутки вывезли более пяти тысяч тонн снега
Отечественные автомобили поступили в прошлом году
Энергетик – тот, для кого понятия «тепло» и «свет» – не просто слова, а ежедневная планомерная работа. Основной задачей энергетического хозяйства Улан-Удэнского авиационного завода является надёжное и бесперебойное обеспечение всеми видами энергии предприятия, теплом и горячей водой жителей близлежащих посёлков
Они находятся в Забайкальском нацпарке
Библиографическое издание о творчестве земляков вышло в свет в конце прошлого года
Встреча со школьниками прошла в Тарбагатайском районе