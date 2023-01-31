Военным из Забайкалья будут платить за захват немецких и американских танков

За уничтожение немецкого Leopard обещают три миллиона рублей
Власти Забайкальского края утвердили единовременные выплаты за захват и уничтожение немецких танков Leopard и американских Abrams во время спецоперации на Украине. Соответствующее постановление подписал на днях губернатор Александр Осипов.
Эти выплаты полагают участникам СВО, зарегистрированным в Забайкалье, а также находящимся в составе воинских частей, постоянно дислоцирующихся на территории края. В том числе – во вновь сформированных в ходе частичной мобилизации.
Согласно этому постановлению, военные из Забайкалья будут получать по три миллиона за захват и по миллиону рублей за само уничтожение работоспособного немецкого танка Leopard любой модификации. За Abrams из США заплатят меньше – полтора миллиона и 500 тысяч рублей соответственно.
Деньги полагаются не только лицам, непосредственно захватившим и уничтожившим технику, но и тем, кто помогал им в этом. Размер выплат колеблется от 150 до 500 тысяч каждому за танки Leopard и 100 до 300 – за американские Abrams. Правда, претендовать на вознаграждение за одну подбитую машину могут не более пяти человек.
- Определить, что общее число лиц, имеющих право на получение единовременных выплат за один захваченный танк, составляет до пяти человек включительно, – отмечается в постановлении.
При этом военным рекомендуют «сдерживать отвагу и удаль до разумных пределов». Это нужно «для обеспечения безусловного выполнения боевых задач и сохранения жизни и здоровья личного состава вооружённых сил Российской Федерации».
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