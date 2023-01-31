Офицер из Бурятии рассказал о главной силе российской армии

«Сила России - в том, что мы все разные, но мы все вместе», - говорит гвардии майор Равиль Тукаев



Командир танкового батальона, гвардии майор Равиль Тукаев, который десять лет служит в Бурятии, награждён знаком отличия военного ордена - Георгиевским крестом IV степени.



Офицер родом из Республики Мордовия. После окончания Казанского высшего военного училища направлен на службу в Восточный военный округ. Выполняет задачи на специальной военной операции в Украине с первого дня её начала.



- Успешно выполнить задачу мне помог опыт учений, которые проходили здесь, на территории Бурятии, знания и навыки, полученные в Казанском высшем военном училище, и, конечно, опыт службы в армии. Всё в совокупности способствовало выполнению тех или иных задач. Подготовку воинов российской армии лично я, как офицер, оцениваю на высоком уровне. Профессионализм и подготовку военнослужащих из ВВО не раз отмечают в период СВО: как специалистов узкого профиля, так и авиации, - отметил Равиль Тукаев.



Офицер выделил основные преимущества Вооружённых сил России. Он отметил единство народов как главный фактор высокого воинского духа и систему подготовки в военных частях.



Он рассказал, что придает ему и его сослуживцам сил при выполнении воинского долга: «Когда в первую очередь думаешь о ребятах, которые за твоей спиной, думаешь о семье, о родных и близких - это дает надежды жить в любой сложной ситуации».



В подчинении Равиля Тукаева – батальон, который не раз отмечен высокими воинскими наградами за успехи.



- Я родом из Республики Мордовия, в Бурятии служу с 2012 года, больше десяти лет. Бурятия очень хорошо приняла, всегда только хорошие впечатления. Они останутся в моей памяти и всегда будут со мной. Вообще, сила России - в том, что мы все разные, но мы все вместе - народы России. Мы одним целым идём, и за одной целью, - поделился Равиль.





