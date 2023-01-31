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В Улан-Удэ появился библиотечный квилт

В Улан-Удэ появился библиотечный квилт
Общество,  Фото:vk.com/library_13_uu
Стенд посвятили столетию Республики Бурятия

В библиотеке № 13 – филиале централизованной библиотечной системы Улан-Удэ – создали библиотечный квилт, посвящённый столетию Республики Бурятия. Как пояснили на официальной странице учреждения во «ВКонтакте», это информационный стенд, состоящий из отдельных частей-«лоскутов». На нём размещена познавательная информация об истории и людях нашего края.




- «Лоскутки» выбирались из соображения заинтересованности в каждом из них. Надеемся, что и вы найдёте их интересными, – подчеркнули в библиотеке № 13.

Увидеть это творение могут все желающие, к тому же стена продолжает «покрываться» новыми рисунками.
библиотека юбилей

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