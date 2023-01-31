Военного из Бурятии наградили Георгиевским крестом IV степени

Он отличился при выполнении боевых задач



Командира танкового взвода из Бурятии Жаргала Загдаева наградили знаком отличия военного ордена – Георгиевским крестом IV степени – за отличие при выполнении задач в ходе специальной военной операции на Украине.



Как пояснили в правительстве республики, эта награда вручается старшему и высшему офицерскому составу за проведение успешных боевых операций. Смелость и мужество лейтенанту Жаргалу Загдаеву придаёт воинская слава его предков. Сам военный призвал всех объединиться в это непростое время.



- В этот сложный для страны период настало время быть вместе. Надо держаться одним единым. С древних времён наши предки говорили: «Одну стрелу сломать легко, а много стрел вместе – невозможно», – отмечает Жаргал Загдаев.