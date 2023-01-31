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Военного из Бурятии наградили Георгиевским крестом IV степени

Военного из Бурятии наградили Георгиевским крестом IV степени
Общество, 
Он отличился при выполнении боевых задач
 
Командира танкового взвода из Бурятии Жаргала Загдаева наградили знаком отличия военного ордена – Георгиевским крестом IV степени – за отличие при выполнении задач в ходе специальной военной операции на Украине.

Как пояснили в правительстве республики, эта награда вручается старшему и высшему офицерскому составу за проведение успешных боевых операций. Смелость и мужество лейтенанту Жаргалу Загдаеву придаёт воинская слава его предков. Сам военный призвал всех объединиться в это непростое время.

- В этот сложный для страны период настало время быть вместе. Надо держаться одним единым. С древних времён наши предки говорили: «Одну стрелу сломать легко, а много стрел вместе – невозможно», – отмечает Жаргал Загдаев.
награда военные спецоперация на Украине

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