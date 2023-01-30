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Фильм с актрисой из Бурятии получил несколько «Золотых орлов»

Фильм с актрисой из Бурятии получил несколько «Золотых орлов»
Общество, 
Однако Елена Ербакова, исполнившая в нём главную роль, осталась без награды

«Золотой орёл» – национальная кинонаграда России, которую учредили 21 год назад – в марте 2002-го. Её вручают по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ. Отбором фильмов по номинациям занимается экспертный совет.

В конце декабря на официальном сайте премии объявили номинантов за 2022 год. Среди претендентов на награду оказалась картина «Сердце Пармы» (возрастное ограничение – 16+) Антона Мегердичева. Главную женскую роль в исторической драме исполнила бывшая актриса Русского драматического театра имени Бестужева (Улан-Удэ) Елена Ербакова.

Торжественная церемония награждения состоялась 27 января в Москве – в первом павильоне «Мосфильма». Открыл её известный режиссёр, народный артист России, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, а ведущими стали журналист Дарья Златопольская и народный артист РФ Алексей Гуськов.

Елена Ербакова осталась без «Золотого орла» – победительницей в номинации «Лучшая женская роль в кино», на которую она претендовала, признали Ирину Старшенбаум (фильм «Здоровый человек», 16+). Зато престижную награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Евгений Миронов. Он сыграл в «Сердце Пармы» крестителя Иону, епископа Великопермского.

Кроме того, картина Мегердичева одержала победу в номинациях «Лучшая работа художника-постановщика» (Павел Новиков и Владимир Трапезников) и «Лучшая работа художника по костюмам» (Екатерина Дыминская). Экшн-драму отметили «Золотым орлом» и в категории «Лучшая работа звукорежиссёра». Награда досталась Ростиславу Алимову.

Как сообщал «Байкал-Daily», фильм «Сердце Пармы» несколько уик-эндов подряд был в лидерах российского кинопроката. Так долго на вершине чарта удавалось ранее удерживаться лишь голливудскому блокбастеру «Аватар» (12+). В начале декабря его показали в Мельбурне, в рамках Russian Film Festival.

«Сердце Пармы» – история противостояния двух миров: Великого Московского княжества и уральской Пармы, древних пермских земель, населённых язычниками. В центре конфликта этих цивилизаций – русский князь Михаил (Александр Кузнецов), который полюбил юную Тичерть (Ербакова) – колдунью, способную принимать облик рыси. Для Елены Ербаковой, которая несколько лет служила в Русском драматическом театре, эта работа стала дебютной в большом кинематографе. 
премия кино

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