Фильм с актрисой из Бурятии получил несколько «Золотых орлов»

Однако Елена Ербакова, исполнившая в нём главную роль, осталась без награды









Как сообщал «Байкал-Daily» , фильм «Сердце Пармы» несколько уик-эндов подряд был в лидерах российского кинопроката. Так долго на вершине чарта удавалось ранее удерживаться лишь голливудскому блокбастеру «Аватар» (12+). В начале декабря его показали в Мельбурне, в рамках Russian Film Festival.



«Сердце Пармы» – история противостояния двух миров: Великого Московского княжества и уральской Пармы, древних пермских земель, населённых язычниками. В центре конфликта этих цивилизаций – русский князь Михаил (Александр Кузнецов), который полюбил юную Тичерть (Ербакова) – колдунью, способную принимать облик рыси. Для Елены Ербаковой, которая несколько лет служила в Русском драматическом театре, эта работа стала дебютной в большом кинематографе.

