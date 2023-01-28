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В улан-удэнской пожарной части поселился кот Валентиныч

В улан-удэнской пожарной части поселился кот Валентиныч
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Котёнка нашли в насосном отсеке автоцистерны

В пожарно-спасательной части № 5 в Улан-Удэ поселился пушистый «сослуживец». Это кот, которому пожарные дали кличку Валентиныч.

 

Главная задача личного состава – охрана пожарной безопасности Улан-Удэнского авиазавода, расположенного по соседству с частью. Практически каждый день пожарные привлекаются для обеспечения безопасности стартовых полётов техники, выпускаемой заводом.

По возвращению с очередного из дежурств пожарные обнаружили этого малыша в насосном отсеке автоцистерны. Видимо, котёнок залез погреться.

- С тех пор Валентиныч не обделён теплом и вниманием сотрудников МЧС и живёт в расположении вместе с огнеборцами, - рассказали в Главном управлении МЧС по Бурятии.

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