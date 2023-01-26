Проводится доследственная проверка
31-летний житель города Шелехов в Иркутской области с 2011 года стоит в очереди по программе обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако он до сих пор не получил жилплощадь, а очередь за эти годы только увеличилась.
По данному факту следователи начали доследственную проверку по признакам ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность».
- В настоящее время следователи СК проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства, а также администрации по Нижнеилимскому району. Именно в этом муниципальном образовании в 2011 году заявитель встал на очередь, однако за это время она необоснованно выросла, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Иркутской области.
В Иркутской области сироте уже 12 не могут предоставить жильё
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