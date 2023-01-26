В Бурятии за слив фекалий в неположенных местах будут карать рублём

Максимальный штраф для нарушителей составит сто тысяч рублей
Ещё в прошлом году стало известно, что в Бурятии разрабатывают поправки в республиканский закон «Об административных правонарушениях». Если их одобрят, за незаконный слив ЖБО в не предназначенных для этого местах начнут карать рублём.
Уже на сессии в феврале эти поправки рассмотрят депутаты Народного Хурала. Законопроект уже внесли в повестку. В НХ назвали размер штрафов, которые грозят нарушителем. Для физических лиц – от 3 до 5 тысяч, для должностных – от 10 до 15 и для юридических – от 50 до 100 тысяч рублей.
Раньше в Улан-Удэ было восемь точек для сброса фекалий из выгребных ям. Однако две из них – на улице Мунгонова в микрорайоне Восточный и в посёлке Таежный – не соответствовали нормам законодательства и необходимой охранной зоны. При каких-либо непредвиденных ситуациях это могло привести к выходу сточных вод и нанести серьёзный урон окружающей среде. Их закрыли год назад. Ещё одна – на Полигоне – перестала работать незадолго до наступления 2022 года.
Ранее в «Водоканале» пояснили: слив нечистот где попало чреват засорением канализационных сетей. Только из-за разового сброса пяти-шестикубовой цистерны на коллекторе может произойти авария, которая приведёт к выходу сточных вод на поверхность и даже к экологической катастрофе. Да и для людей это небезопасно.