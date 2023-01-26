В Бурятии за слив фекалий в неположенных местах будут карать рублём

Максимальный штраф для нарушителей составит сто тысяч рублей









Ранее в «Водоканале» пояснили: слив нечистот где попало чреват засорением канализационных сетей. Только из-за разового сброса пяти-шестикубовой цистерны на коллекторе может произойти авария, которая приведёт к выходу сточных вод на поверхность и даже к экологической катастрофе. Да и для людей это небезопасно.



