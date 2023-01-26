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В Бурятии за слив фекалий в неположенных местах будут карать рублём

В Бурятии за слив фекалий в неположенных местах будут карать рублём
Общество, 
Максимальный штраф для нарушителей составит сто тысяч рублей

Депутаты улан-удэнского горсовета предложили брать с горожан штрафы за несанкционированный слив жидких бытовых отходов (ЖБО). Всего в столице Бурятии есть  пять точек для сброса содержимого выгребных ям. Они находятся в микрорайонах Исток и Таёжный, на Полигоне, в 110-м квартале и около Улан-Удэнской нефтебазы. Однако некоторые водители «вакуумок» продолжают избавляться от нечистот где придётся.

Ещё в прошлом году стало известно, что в Бурятии разрабатывают поправки в республиканский закон «Об административных правонарушениях». Если их одобрят, за незаконный слив ЖБО в не предназначенных  для этого местах начнут карать рублём.

Уже на  сессии в феврале эти поправки рассмотрят депутаты Народного Хурала. Законопроект уже внесли в повестку. В НХ назвали размер штрафов, которые грозят нарушителем. Для физических лиц – от 3 до 5 тысяч, для должностных – от 10 до 15 и для юридических – от 50 до 100 тысяч рублей.

Раньше в Улан-Удэ было восемь точек для сброса фекалий из выгребных ям. Однако две из них – на улице Мунгонова в микрорайоне Восточный и в посёлке Таежный – не соответствовали нормам законодательства и необходимой охранной зоны. При каких-либо непредвиденных ситуациях это могло привести к выходу сточных вод и нанести серьёзный урон окружающей среде. Их закрыли год назад. Ещё одна – на Полигоне – перестала работать незадолго до наступления 2022 года. 

Ранее в «Водоканале» пояснили: слив нечистот где попало чреват засорением канализационных сетей. Только из-за разового сброса пяти-шестикубовой цистерны на коллекторе может произойти авария, которая приведёт к выходу сточных вод на поверхность и даже к экологической катастрофе. Да и для людей это небезопасно.

канализация штрафы Народный Хурал

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