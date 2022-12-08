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В Улан-Удэ водитель «вакуумки» без разрешения слил фекалии в канализацию

В Улан-Удэ водитель «вакуумки» без разрешения слил фекалии в канализацию
Общество,  Фото:МУП «Водоканал»
Подобные нарушения могут привести к настоящей экологической катастрофе

В столице Бурятии поймали водителя ассенизаторской машины, который незаконно сливал жидкие бытовые отходы (ЖБО) в централизованную систему канализации. Сотрудники «Водоканала» встретили его в микрорайоне Горького во время очередного рейда в частном секторе. Нарушитель сбрасывал содержимое выгребных ям в городской колодец неподалёку от жилых домов.

По словам специалиста управления службы безопасности МУП «Водоканал» Николая Савельева, так в основном работают мелкие перевозчики, у которых нет документов на вывоз ЖБО.

- Свою вину он отрицать, конечно, не стал. Фото и видеосъёмка сам факт слива подтверждают. Подобные рейдовые мероприятия мы проводим регулярно, и они уже дают положительную динамику. Таких нарушений становится значительно меньше. В среднем – не более трёх в месяц, – пояснил Савельев.

Слив нечистот в непредназначенных для этого местах чреват засорением канализационных сетей. Только из-за разового сброса пяти-шестикубовой цистерны на коллекторе может произойти авария, которая приведёт к выходу сточных вод на поверхность и даже к экологической катастрофе. Да и для людей это небезопасно.

- Нарушитель может должным образом не зафиксировать крышку канализационного люка. Глубина колодца порой достигает трёх метров. Сейчас очень рано темнеет, а «вакуумки» сливают отходы именно в частном секторе, рядом с жилым массивом. Незакрытые колодцы несут большую опасность для горожан, – подчеркнул заместитель главного инженера по водоотведению МУП Сергей Перфильев.

Сейчас в Бурятии разрабатываются поправки в республиканский закон об административной ответственности за несанкционированный слив ЖБО. Если их одобрят, за незаконный сброс сточных вод из нецентрализованных систем водоотведения в неположенных для этого местах начнут карать рублём.

Прошёл уже год, как в Улан-Удэ ввели учётный сброс отходов. Для этого по всему городу оборудовали пять сливных станций, обеспечивающих экологически безопасную утилизацию жидких бытовых отходов. Тем, кто сообщает о нарушителях, гарантировано денежное вознаграждение размером в три тысячи рублей и полная анонимность. Оставить сообщение о нарушителях можно по телефону 8 (924) 017-10-28 (Viber, WhatsApp) или же отправить письмо с фото и видеоподтверждением на электронную почту [email protected] 

канализация

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