В Улан-Удэ водитель «вакуумки» без разрешения слил фекалии в канализацию

Подобные нарушения могут привести к настоящей экологической катастрофе









Сейчас в Бурятии разрабатываются поправки в республиканский закон об административной ответственности за несанкционированный слив ЖБО. Если их одобрят, за незаконный сброс сточных вод из нецентрализованных систем водоотведения в неположенных для этого местах начнут карать рублём.









Прошёл уже год, как в Улан-Удэ ввели учётный сброс отходов. Для этого по всему городу оборудовали пять сливных станций, обеспечивающих экологически безопасную утилизацию жидких бытовых отходов. Тем, кто сообщает о нарушителях, гарантировано денежное вознаграждение размером в три тысячи рублей и полная анонимность. Оставить сообщение о нарушителях можно по телефону 8 (924) 017-10-28 (Viber, WhatsApp) или же отправить письмо с фото и видеоподтверждением на электронную почту [email protected]

В столице Бурятии поймали водителя ассенизаторской машины, который незаконно сливал жидкие бытовые отходы (ЖБО) в централизованную систему канализации. Сотрудники «Водоканала» встретили его в микрорайоне Горького во время очередного рейда в частном секторе. Нарушитель сбрасывал содержимое выгребных ям в городской колодец неподалёку от жилых домов.По словам специалиста управления службы безопасности МУП «Водоканал» Николая Савельева, так в основном работают мелкие перевозчики, у которых нет документов на вывоз ЖБО.- Свою вину он отрицать, конечно, не стал. Фото и видеосъёмка сам факт слива подтверждают. Подобные рейдовые мероприятия мы проводим регулярно, и они уже дают положительную динамику. Таких нарушений становится значительно меньше. В среднем – не более трёх в месяц, – пояснил Савельев.Слив нечистот в непредназначенных для этого местах чреват засорением канализационных сетей. Только из-за разового сброса пяти-шестикубовой цистерны на коллекторе может произойти авария, которая приведёт к выходу сточных вод на поверхность и даже к экологической катастрофе. Да и для людей это небезопасно.- Нарушитель может должным образом не зафиксировать крышку канализационного люка. Глубина колодца порой достигает трёх метров. Сейчас очень рано темнеет, а «вакуумки» сливают отходы именно в частном секторе, рядом с жилым массивом. Незакрытые колодцы несут большую опасность для горожан, – подчеркнул заместитель главного инженера по водоотведению МУП Сергей Перфильев.