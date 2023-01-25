В Иркутской области экс-главбуха похоронного бюро осудили за взятки

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Он получил более 400 тысяч рублей



Житель города Усолье-Сибирское, бывший бухгалтер, признан виновным в получении взятки.



Суд установил, что с мая 2020 года по сентябрь 2021 года главный бухгалтер муниципального предприятия, осуществляющего деятельность в сфере ЖКХ и захоронения умерших граждан, получал ежемесячное денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей от руководителя организации за преимущественное право без согласования с местной администрацией заниматься предоставлением услуг по изготовлению могил на территории кладбища в Усолье-Сибирском.



Общая сумма взяток, полученных подсудимым, составила более 400 тысяч рублей. Преступления выявлены сотрудниками полиции, расследованы следователями СК.



- С учётом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определённые должности на срок 3 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Приговор в законную силу не вступил.

