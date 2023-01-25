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В Листвянке запретили пользоваться одним из причалов

В Листвянке запретили пользоваться одним из причалов
Общество,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Решение вынес суд по иску транспортной прокуратуры

В посёлке Листвянка в Иркутской области, на Байкале запретил эксплуатацию одного из причалов.

- Установлено, что техническое состояние пирса не обеспечивает безопасные условия для плавания, швартовки, стоянки судов. При этом владельцем причала - ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» меры по проведению его ремонта (реконструкции) длительное время не принимаются. Гидротехническое сооружение продолжает эксплуатироваться, несмотря на аварийное состояние, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

В связи с этим Байкало-Ангарский транспортный прокурор обратился в суд с требованием о запрете эксплуатации причала до устранения нарушений закона. Октябрьский районный суд Иркутска исковые требования прокурора удовлетворил.

Исполнение судебного решения находится на контроле транспортной прокуратуры.
Листвянка причал

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