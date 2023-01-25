В Листвянке запретили пользоваться одним из причалов





Исполнение судебного решения находится на контроле транспортной прокуратуры.

В посёлке Листвянка в Иркутской области, на Байкале запретил эксплуатацию одного из причалов.- Установлено, что техническое состояние пирса не обеспечивает безопасные условия для плавания, швартовки, стоянки судов. При этом владельцем причала - ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» меры по проведению его ремонта (реконструкции) длительное время не принимаются. Гидротехническое сооружение продолжает эксплуатироваться, несмотря на аварийное состояние, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.В связи с этим Байкало-Ангарский транспортный прокурор обратился в суд с требованием о запрете эксплуатации причала до устранения нарушений закона. Октябрьский районный суд Иркутска исковые требования прокурора удовлетворил.