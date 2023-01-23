В Иркутской области цифровыми сервисами намерены упростить работу врачей

Медицинские организации региона перешли на Единую цифровую платформу
Первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников оценил внедрение информационных технологий в медучреждениях Иркутска и Иркутского района. По поручению главы региона Игоря Кобзева он посетил поликлинику Иркутской районной больницы, Иркутскую городскую поликлинику №15, Медсанчасть №2, Иркутскую городскую детскую стоматологическую поликлинику, поликлинику Иркутской городской больницы №1.
В 2022 году государственные медицинские организации региона перешли на Единую цифровую платформу (ЕЦП). Однако в процессе эксплуатации системы сотрудники медучреждений отмечают определённые неудобства в её работе. В посещённых поликлиниках специалисты выявили ряд проблем.
Так, в поликлинике №15 на приёме врачу приходится уделять большое количество времени на заполнение документации пациента.
– Минздраву Иркутской области поручено проработать внедрение голосового помощника в медицинские учреждения региона. Использование этого функционала поможет оптимизировать рабочее время врачей, и они смогут больше разговаривать с пациентом. В связи с дефицитом медицинских кадров перераспределение нагрузки освободит врачей от дополнительной работы и повысит качество оказания медпомощи, – отметил Руслан Ситников.
Кроме того, в поликлинике №15 первый зампред правительства оценил подготовку земельного участка для строительства нового здания медучреждения. Проектно-сметная документация уже готова, предварительная стоимость строительства − 1,6 млрд рублей. Работы планируют начать в конце 2023 года.
Из-за большого количества обращений жителей Иркутска Руслан Ситников совместно с представителями областного министерства здравоохранения проверили, как реализуется цифровая трансформация в городской детской стоматологической поликлинике. В учреждении действительно наблюдаются сложности, связанные, в том числе, с записью на приём к специалистам. Для улучшения ситуации специалисты запланировали внедрить доработки платформы цифровой дистанционной записи, в первую очередь, в детской стомполиклинике.
Кроме того, в медицинских учреждениях региона появится «лист ожидания», позволяющий гарантировать запись пациента на плановый приём к специалисту при отсутствии в момент записи свободных мест.
– Приоритетная задача для специалистов сейчас – оптимизировать рабочее время врачей в связи с цифровизацией здравоохранения. Хорошие примеры есть, например, в Медсанчасти №2: у пациентов электронные медкарты, − сказал начальник управления развития системы здравоохранения регионального минздрава Александр Селедцов.
По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева областной минздрав совместно с ПАО «Ростелеком» ведут работу по интеграции всех информационных систем в Единую цифровую платформу, сообщили в пресс-службе областного правительства.
В Иркутской области цифровыми сервисами намерены упростить работу врачей
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