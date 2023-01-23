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Трём жителям Братска вручили награды за спасение людей на пожарах

Трём жителям Братска вручили награды за спасение людей на пожарах
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Награды вручал Вячеслав Федосеенко

Начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко вручил заслуженные награды трём братчанам.

В сентябре прошлого года Игорь Копшуков и Евгений Фадеев на пожаре в частном доме в жилом районе Гидростроитель Братска спасли пожилого мужчину, потушив на нём одежду, а затем передали бригаде «скорой помощи». Неравнодушные горожане награждены медалью МЧС России «За спасение на пожаре». А Павлу Чуднову, спасшему на пожаре в 2021 году своих соседей – женщину и маленького ребёнка, вручена медаль МЧС России «За содружество во имя спасения».


Для награждения в торжественной обстановке героев пригласили в пожарно-спасательный отряд. Здесь же особо отличившимся сотрудникам МЧС России за их профессионализм и большой вклад в обеспечение пожарной безопасности были вручены ведомственные награды: медаль «За предупреждение пожаров» и нагрудный знак «За заслуги», сообщили в пресс-службе ведомства. 


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