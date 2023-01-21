В Бурятии жители посёлка торжественно встретили вернувшегося с СВО бойца













21 января жители небольшого посёлка Майский в Курумканском районе Бурятии торжественно встретили своего земляка, вернувшегося со спецоперации.Алексей Данилов был призван в ряды Вооружённых сил в рамках частичной мобилизации. В ходе выполнения боевых задач он получил осколочные ранения в руку и в ногу.За смелые и решительные действия при исполнении воинского долга Алексей Георгиевич награждён орденом Мужества.Сейчас его ждёт реабилитация. После восстановления Алексей планирует пройти военно-медицинскую комиссию и вернуться в ряды Вооружённых сил.