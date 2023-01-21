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В Бурятии жители посёлка торжественно встретили вернувшегося с СВО бойца

В Бурятии жители посёлка торжественно встретили вернувшегося с СВО бойца
Общество, 
Алексей Георгиевич был призван в рамках частичной мобилизации

21 января жители небольшого посёлка Майский в Курумканском районе Бурятии торжественно встретили своего земляка, вернувшегося со спецоперации.


Алексей Данилов был призван в ряды Вооружённых сил в рамках частичной мобилизации. В ходе выполнения боевых задач он получил осколочные ранения в руку и в ногу.

За смелые и решительные действия при исполнении воинского долга Алексей Георгиевич награждён орденом Мужества.



Сейчас его ждёт реабилитация. После восстановления Алексей планирует пройти военно-медицинскую комиссию и вернуться в ряды Вооружённых сил.


спецоперация на Украине

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