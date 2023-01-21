В Бурятии жители посёлка торжественно встретили вернувшегося с СВО бойца

Алексей Георгиевич был призван в рамках частичной мобилизации
21 января жители небольшого посёлка Майский в Курумканском районе Бурятии торжественно встретили своего земляка, вернувшегося со спецоперации.
Алексей Данилов был призван в ряды Вооружённых сил в рамках частичной мобилизации. В ходе выполнения боевых задач он получил осколочные ранения в руку и в ногу.
За смелые и решительные действия при исполнении воинского долга Алексей Георгиевич награждён орденом Мужества.
Сейчас его ждёт реабилитация. После восстановления Алексей планирует пройти военно-медицинскую комиссию и вернуться в ряды Вооружённых сил.
Алексей Георгиевич был призван в рамках частичной мобилизации
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