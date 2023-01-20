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В поликлиниках Иркутской области внедряют «листы ожидания»

В поликлиниках Иркутской области внедряют «листы ожидания»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Записать к врачу можно через call-центры

«Листы ожидания» внедряют в поликлиниках Иркутской области. Функция будет доступна при записи на приём к врачу через call-центры медицинских организаций и по единому номеру телефона 8-800-200-37-97. Об этом сообщил начальник управления развития системы здравоохранения регионального минздрава Александр Селедцов в ходе прямого эфира, который проходил в социальной сети.

– «Лист ожидания» позволит гарантировать запись пациента на плановый приём к специалисту при отсутствии в момент записи свободных мест. В части сроков получения плановой медицинской помощи такое решение будет в полной мере соответствовать Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, – отметил Александр Селедцов.

Во время звонка сотрудники call-центра зафиксируют данные пациента, и как только у нужного специалиста появится «окно» (например, в результате отмены визита другим пациентом) или станет доступен дальнейший график приёма, свяжутся с человеком из «листа ожидания», чтобы согласовать время и дату приёма. Такой подход даст возможность жителям региона при необходимости получить консультацию наиболее востребованных врачей без ежедневного самостоятельного мониторинга портала записи или постоянных звонков в ожидании свободного места.

Александр Селедцов также напомнил, что для записи на приём через региональный портал пациента https://portal38.is-mis.ru не обязательно иметь учётную запись на «Госуслугах». Авторизоваться на портале можно по номеру полиса обязательного медицинского страхования и дате рождения.

Помимо регионального портала пациента и онлайн приложения «К врачу», записаться на приём можно также по номеру телефона 8-800-200-37-97, по единому номеру 122, через терминалы самозаписи («инфоматы»), посредством автоматизированного рабочего места врача в так называемом формате «врач-врач» (на повторный приём к специалисту или при направлении к «узкому» специалисту).

Работа по совершенствованию системы записи к врачам в Иркутской области продолжается, сообщили в пресс-службе регионального правительства. 
Иркутская область поликлиника минздрав

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