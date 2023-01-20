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Ангарчанку через суд отправили на лечение в тубдиспенсер

Ангарчанку через суд отправили на лечение в тубдиспенсер
Общество,  Фото:pixabay.com.
Женщина уклонялась от лечения, состоя на учёте в медучреждении

Жительница города Ангарска, состоящая на учёте в местном учреждении здравоохранения с диагнозом «туберкулёз», уклонялась от обследования и прохождения лечения.

В связи с этим прокурор города направил в суд административное исковое заявление с требованием госпитализировать женщину в медицинскую противотуберкулёзную организацию для обязательного обследования и лечения в недобровольном порядке.

Суд требования прокуратуры г удовлетворил в полном объёме. Решение суда исполнено, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. 
суд прокуратура Ангарск туберкулез

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