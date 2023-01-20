Ангарчанку через суд отправили на лечение в тубдиспенсер

Женщина уклонялась от лечения, состоя на учёте в медучреждении



Жительница города Ангарска, состоящая на учёте в местном учреждении здравоохранения с диагнозом «туберкулёз», уклонялась от обследования и прохождения лечения.



В связи с этим прокурор города направил в суд административное исковое заявление с требованием госпитализировать женщину в медицинскую противотуберкулёзную организацию для обязательного обследования и лечения в недобровольном порядке.



Суд требования прокуратуры г удовлетворил в полном объёме. Решение суда исполнено, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

