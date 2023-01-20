Женщина уклонялась от лечения, состоя на учёте в медучреждении
Жительница города Ангарска, состоящая на учёте в местном учреждении здравоохранения с диагнозом «туберкулёз», уклонялась от обследования и прохождения лечения.
В связи с этим прокурор города направил в суд административное исковое заявление с требованием госпитализировать женщину в медицинскую противотуберкулёзную организацию для обязательного обследования и лечения в недобровольном порядке.
Суд требования прокуратуры г удовлетворил в полном объёме. Решение суда исполнено, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Ангарчанку через суд отправили на лечение в тубдиспенсер
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