Вдовы погибших на СВО смогут получать господдержку только до нового замужества

Они вправе рассчитывать на помощь от государства, если не вступили в повторный брак
На днях в Госдуме состоялось первое в этом году пленарное заседание. На нём в первом чтении приняли законопроект, направленный на поддержку жён военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей. Об этом рассказал в своём telegram-канале депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.
- Согласно документу, вдовы ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак, смогут получать господдержку независимо от состава семьи, в которой они живут после смерти супруга, – пояснил народный избранник.
На официальном сайте Думы пояснили: если жёны погибших военнослужащих (которые снова не вышли замуж) проживают не только с детьми, но и с другими членами семьи – например, с родителями, действующий пока что закон не позволяет предоставить им те же меры поддержки, что и вдовам, оставшимся одним или только с детьми.
- Государственная Дума продолжит работу над законами в поддержку военнослужащих и их семей. Это наш долг перед солдатами и офицерами, которые защищают страну и обеспечивают безопасность граждан, – отметил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
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