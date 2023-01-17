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Бойцы из Бурятии: «Поддержка родины даёт силу и энергию»

Бойцы из Бурятии: «Поддержка родины даёт силу и энергию»
Общество, 
Военнослужащие передали приветы домой

Военнослужащие из Бурятии передали слова благодарности и приветы домой.

В постоянном взаимодействии правительства, общественных организаций и военных подразделений на передовые рубежи доставляются маскировочные сети, опознавательные повязки, карематы (туристические коврики – ред.) и другая амуниция. Сейчас бойцы обеспечены бронежилетами, касками, тёплыми спальниками.

Продолжается обеспечение техническими средствами ведения боевых действий. Организовано горячее питание. Воинские части снабжены медицинскими аптечками, анестетиками, гемостатиками, рассказали военнослужащие.

За последние пару месяцев в ДНР и ЛНР установлены противотанковые «зубы дракона». Российскими строительными компаниями построены сотни километров новых траншей, блиндажей контейнерного типа. Там сухо и тепло, даже есть комфортные туалеты.

Военкоры, военные эксперты отмечают, что боеготовность армии России, воинских формирований из Бурятии укрепляется в том числе благодаря огромной помощи из регионов страны, активному участию гражданского населения, волонтёров, матерей, жён.

- Нам, бойцам из Бурятии, получившим, по личному поручению главы региона Алексея Самбуевича Цыденова, свежие буузы, мясо слегка завидуют белой завистью солдаты из других регионов. Поддержка родных, земляков даёт энергию и силы, - поделился Алдар, командир танка.

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