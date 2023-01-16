Участника СВО из Бурятии наградили орденом Мужества

Кроме того, он получил медаль «За боевые отличия»
Ещё одного военнослужащего из Бурятии – младшего сержанта и бойца десантно-штурмовой бригады Дениса Соковикова – наградили орденом Мужества и медалью «За боевые отличия». Об этом сообщили в полпредстве республики при президенте России в Москве.
На официальной странице полномочного представительства во «ВКонтакте» также выложили фото с наградами.
- Денис вместе с группой десантников был заброшен в тыл противника для корректирования огня артиллерии. Военнослужащие в течение трёх суток, находясь в изоляции от основных сил, вскрывали военные объекты украинских националистов и корректировали огонь. Выполнив боевую задачу, группа выбралась из заданного района без потерь, – напомнили о подвиге Соковикова в полпредстве.
Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов
Праздник устраивает Национальная библиотека
Известная общественница призвала активнее налаживать связи между ними
Помощь оказывается в семи районах Бурятии и в Улан-Удэ
С 1 февраля рыбакам разрешат ловить омуль на территории Забайкальского нацпарка
Мария Молонова рассказала, как снимали программу с её участием
Вопрос решался через суд и прокуратуру
В некоторых районах пообещали -8 градусов
Её автоматически назначат сотрудникам 29 учреждений
В ближайшие дни в республике немного потеплеет
Дугарма Цыренова перевоплотилась в героиню мегапопулярного сериала Тима Бёртона
Жителям республики объяснили, как безопасно окунуться в иордань
В республике два месяца не будут выдавать согласования на их посещение
Он назвал четыре главных блюда для поминальной трапезы
Её завершающим этапом станет отработка переправы через реку