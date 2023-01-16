Участника СВО из Бурятии наградили орденом Мужества

Кроме того, он получил медаль «За боевые отличия»







На официальной странице полномочного представительства во «ВКонтакте» также выложили фото с наградами.











- Денис вместе с группой десантников был заброшен в тыл противника для корректирования огня артиллерии. Военнослужащие в течение трёх суток, находясь в изоляции от основных сил, вскрывали военные объекты украинских националистов и корректировали огонь. Выполнив боевую задачу, группа выбралась из заданного района без потерь, – напомнили о подвиге Соковикова в полпредстве.







Ещё одного военнослужащего из Бурятии – младшего сержанта и бойца десантно-штурмовой бригады Дениса Соковикова – наградили орденом Мужества и медалью «За боевые отличия». Об этом сообщили в полпредстве республики при президенте России в Москве.