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Участника СВО из Бурятии наградили орденом Мужества

Участника СВО из Бурятии наградили орденом Мужества
Общество,  Фото:полпредство Бурятии
Кроме того, он получил медаль «За боевые отличия»

Ещё одного военнослужащего из Бурятии – младшего сержанта и бойца десантно-штурмовой бригады Дениса Соковикова – наградили орденом Мужества и медалью «За боевые отличия». Об этом сообщили в полпредстве республики при президенте России в Москве.
 
На официальной странице полномочного представительства во «ВКонтакте» также выложили фото с наградами.


 
 - Денис вместе с группой десантников был заброшен в тыл противника для корректирования огня артиллерии. Военнослужащие в течение трёх суток, находясь в изоляции от основных сил, вскрывали военные объекты украинских националистов и корректировали огонь. Выполнив боевую задачу, группа выбралась из заданного района без потерь, – напомнили о подвиге Соковикова в полпредстве.
 

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