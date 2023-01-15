Прокуратура поторопила с ликвидацией фенольного озера в Улан-Удэ

Работу по нейтрализации ядовитого водоёма потребовали ускорить
И. о. главы надзорного ведомства определил основные направления деятельности по ликвидации токсичного водоёма, а также потребовал активизировать исполнение судебного решения по его нейтрализации и по рекультивации земельного участка.
В октябре судьбу опасного объекта обсудили в Москве. Тогда зампред правительства РБ по развитию инфраструктуры Евгений Луковников встретился в Москве с представителями ОАО «РЖД» и АО «Желдорреммаш». Первым делом решили провести экологическое обследование. Специалисты ФГУП «ГосНИИОХТ» (Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии – прим.) должны были составить 3D-модель загрязнённого участка, определить объёмы отходов, выполнить математическое моделирование распространения загрязнения от пруда-накопителя и разработать основные технические решения по обезвреживанию и рекультивацию.
Состояние воздуха около отстойника-накопителя, который образовался ещё в 1987 году, контролируют с октября 2020-го. Всего за два года сделали 1304 анализа. Никаких превышений установленных нормативов эксперты не выявили.
Газогенераторная станция Улан-Удэнского ЛВРЗ несколько лет вырабатывала газ для термических печей литейного и кузнечного производства. А побочные продукты – вода с примесью фенола и каменноугольная смола – сливались в этот самый отстойник.
Токсичные отходы не ликвидировали с 2006 года. Именно тогда ЛВРЗ, по чьей вине появился ядовитый водоём, смог, наконец, перейти на сжиженный газ. Из-за споров, как именно ликвидировать фенольное озеро, вопрос не могут решить уже не первый год.
Токсичные отходы не ликвидировали с 2006 года. Именно тогда ЛВРЗ, по чьей вине появился ядовитый водоём, смог, наконец, перейти на сжиженный газ. Из-за споров, как именно ликвидировать фенольное озеро, вопрос не могут решить уже не первый год.
На общественных слушаниях осенью 2020 года площадку для обезвреживания решили обустроить непосредственно на территории отстойника, а сами отходы – уничтожать методом пиролиза. Против этого способа активно протестовали общественники, напоминавшие, что фенол ядовит, а при вдыхании вызывает нарушения функций нервной системы. Глава Бурятии Алексей Цыденов, в свою очередь, заявлял, что пиролиз – это не сжигание.