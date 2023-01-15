15 января

14 января

13 января

Популярное

Прокуратура поторопила с ликвидацией фенольного озера в Улан-Удэ

Прокуратура поторопила с ликвидацией фенольного озера в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Прокуратура Бурятии
Работу по нейтрализации ядовитого водоёма потребовали ускорить

Накануне исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев совместно с представителями Забайкальского межрегионального управления Росприроднадзора, республиканского министерства природных ресурсов и экологии и Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода провёл выездное совещание в Железнодорожном районе, на территории около так называемого фенольного озера.

И. о. главы надзорного ведомства определил основные направления деятельности по ликвидации токсичного водоёма, а также потребовал активизировать исполнение судебного решения по его нейтрализации и по рекультивации земельного участка.

В октябре судьбу опасного объекта обсудили в Москве. Тогда зампред правительства РБ по развитию инфраструктуры Евгений Луковников встретился в Москве с представителями ОАО «РЖД» и АО «Желдорреммаш». Первым делом решили провести экологическое обследование. Специалисты ФГУП «ГосНИИОХТ» (Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии – прим.) должны были составить 3D-модель загрязнённого участка, определить объёмы отходов, выполнить математическое моделирование распространения загрязнения от пруда-накопителя и разработать основные технические решения  по обезвреживанию и рекультивацию.

Состояние воздуха около отстойника-накопителя, который образовался ещё в 1987 году, контролируют с октября 2020-го. Всего за два года сделали 1304 анализа. Никаких превышений установленных нормативов эксперты не выявили.

Газогенераторная станция Улан-Удэнского ЛВРЗ несколько лет вырабатывала газ для термических печей литейного и кузнечного производства. А побочные продукты – вода с примесью фенола и каменноугольная смола – сливались в этот самый отстойник.

Токсичные отходы не ликвидировали с 2006 года. Именно тогда ЛВРЗ, по чьей вине появился ядовитый водоём, смог, наконец, перейти на сжиженный газ. Из-за споров, как именно ликвидировать фенольное озеро, вопрос не могут решить уже не первый год.

На общественных слушаниях осенью 2020 года площадку для обезвреживания решили обустроить непосредственно на территории отстойника, а сами отходы – уничтожать методом пиролиза. Против этого способа активно протестовали общественники, напоминавшие, что фенол ядовит, а при вдыхании вызывает нарушения функций нервной системы. Глава Бурятии Алексей Цыденов, в свою очередь, заявлял, что пиролиз – это не сжигание. 
фенольное озеро загрязнение прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В церкви в селе Бурятии появился 640-килограммовый колокол
В церкви в селе Бурятии появился 640-килограммовый колокол
Общество, 15.01.2023
Средства на него местные жители собирали целый год
Прокуратура поторопила с ликвидацией фенольного озера в Улан-Удэ
Прокуратура поторопила с ликвидацией фенольного озера в Улан-Удэ
Общество, 15.01.2023
Работу по нейтрализации ядовитого водоёма потребовали ускорить
В Бурятии врачи спасли недоношенную девочку от слепоты
В Бурятии врачи спасли недоношенную девочку от слепоты
Общество, 15.01.2023
У медиков было всего трое суток, чтобы предотвратить потерю зрения
Водителей Бурятии призывают уступать дорогу пожарному автомобилю
Водителей Бурятии призывают уступать дорогу пожарному автомобилю
Общество, 14.01.2023
От скорости прибытия пожарных зависят жизни людей
Жители села в Бурятии жалуются воду со странным запахом
Жители села в Бурятии жалуются воду со странным запахом
Общество, 14.01.2023
Люди интересуются, когда запах устранят 
В Бурятии наказывают торговцев нелегального алкоголя
В Бурятии наказывают торговцев нелегального алкоголя
Общество, 14.01.2023
Полицейские призывают сообщать о фактах незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции
Новогодний Байкал и «зимняя сказка» на Пыхте
Новогодний Байкал и «зимняя сказка» на Пыхте
Общество, 14.01.2023
Фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко принял участие в традиционном рождественском фототуре по восточному побережью Байкала
Ушёл из жизни главврач Центра гигиены и эпидемиологии Бурятии
Ушёл из жизни главврач Центра гигиены и эпидемиологии Бурятии
Общество, 14.01.2023
Кирилла Владимировича Булутова не стало на 70-ом году жизни
В торговом центре Улан-Удэ открылась выставка костюмов из оперетты
В торговом центре Улан-Удэ открылась выставка костюмов из оперетты
Общество, 14.01.2023
Эксклюзивные костюмы из «Мистера Икс» можно увидеть в «Форуме»
По льду Байкала пробегут и проедут ультрамарафон
По льду Байкала пробегут и проедут ультрамарафон
Общество, 14.01.2023
Спортсмены преодолеют более 200 км за три дня
По Гусиноозёрску пройдёт крещенский ход
По Гусиноозёрску пройдёт крещенский ход
Общество, 14.01.2023
Крестный ход завершится крещенскими купаниями

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^