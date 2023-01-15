Прокуратура поторопила с ликвидацией фенольного озера в Улан-Удэ

Работу по нейтрализации ядовитого водоёма потребовали ускорить





На общественных слушаниях осенью 2020 года площадку для обезвреживания решили обустроить непосредственно на территории отстойника, а сами отходы – уничтожать методом пиролиза. Против этого способа активно протестовали общественники , напоминавшие, что фенол ядовит, а при вдыхании вызывает нарушения функций нервной системы. Глава Бурятии Алексей Цыденов, в свою очередь, заявлял , что пиролиз – это не сжигание.

Газогенераторная станция Улан-Удэнского ЛВРЗ несколько лет вырабатывала газ для термических печей литейного и кузнечного производства. А побочные продукты – вода с примесью фенола и каменноугольная смола – сливались в этот самый отстойник.Токсичные отходы не ликвидировали с 2006 года. Именно тогда ЛВРЗ, по чьей вине появился ядовитый водоём, смог, наконец, перейти на сжиженный газ. Из-за споров, как именно ликвидировать фенольное озеро, вопрос не могут решить уже не первый год.