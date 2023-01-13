Энергодефицит в Иркутской области хотят восполнять из Бурятии

В республике могут построить электростанции для соседнего Приангарья
Речь идёт об Иркутско-Черемховском и Тулуно-Зиминском энергорайонах. Проблему энергодефицита там будут решать с помощью строительства объектов генерации в ближайших регионах – Забайкалье и Бурятии. Документ, размещённый на официальном сайте системного оператора единой энергетической системы, вынесут на общественное обсуждение.
Вопрос рассматривался на совещании по вопросам повышения надёжности энергосистемы всех трёх субъектов, которое прошло под руководством заместителя министра энергетики РФ Павла Сниккарса, в декабре побывавшего с рабочим визитом и в РБ.
В правительстве Приангарья пояснили: согласно изменениям в федеральный закон «Об электроэнергетике», с января 2023-го в отрасли вводится новая система планирования перспективного развития. Она предусматривает разработку генеральной схемы размещения энергообъектов, а также схемы и программы развития электроэнергетических систем РФ. Сниккарс подчеркнул высокую значимость перехода к новой системе.
- Призываю максимально подробно, профессионально и полно изучить все необходимые документы и сконцентрироваться на конкретных прикладных решениях, которые нужны конкретному субъекту РФ и в целом помогут социально-экономическому развитию нашей страны, – отметил он.
Председатель правления системного оператора Фёдор Опадчий подчеркнул: сегодня в отдельных регионах наблюдается быстрый рост нагрузок. Появляются новые «точки роста», связанные с реализацией крупнейших проектов, которые имеют общефедеральное значение. Новая система перспективного планирования должна решить задачи по развитию энергосистемы.
Для оценки возможности электроснабжения перспективных потребителей в Иркутско-Черемховском и Тулуно-Зиминском энергорайонах проанализировали режимно-балансовую ситуацию за контролируемым сечением «Братск – Иркутск». С учётом исключения возможности строительства линий электропередач в особо охраняемых природных зонах Байкала объекты генерации мощностью не менее 690 МВт предлагают разместить в соседней республике и Забкрае.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев предложил включить регион в рабочую группу для рассмотрения вопросов внешнего электроснабжения наиболее крупных перспективных инвестпроектов.
- Её создадут на площадке объединённого диспетчерского управления энергосистемы Сибири АО «Системный оператор Единой энергетической системы, – сообщил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин.
По словам начальника управления энергетики и газификации областного министерства жилищной политики и энергетики Сергея Малинкина, правительство тоже будет контролировать своевременность подачи заявок на технологическое присоединение энергопотребляющих установок всех перспективных проектов. Это требуется для точного и своевременного учёта таких потребителей при разработке планов по перспективному развитию электроэнергетики.