28 декабря

27 декабря

Популярное

В Бурятию прибыл замминистра энергетики России

В Бурятию прибыл замминистра энергетики России
Власть,  Фото:телеграм-канал Евгения Луковникова
Он займётся несколькими важнейшими вопросами

Сегодня утром в Бурятию прибыл заместитель министра энергетики России Павел Сниккарс. Об этом сообщил зампред правительства республики по развитию инфраструктуры Евгений Луковникова.

- Основная цель визита - решение существующих проблем по строительству ТЭЦ-2, модернизации электросетей, повышение их надёжности и переводу частного сектора на электроотопление, - уточнил он.

Подробности встреч Павла Сниккарса с руководством Бурятии и энергетиками станут известны позднее.

Справка:

Павел Сниккарс родился 24 декабря 1978 года в посёлке Чик Новосибирской области.

В 2000 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». В 2005 году окончил Сибирский университет потребительской кооперации по специальности «юриспруденция».

В 2000 году начал свой профессиональный путь с должности юрисконсульта в ОАО «Новосибирский мелькомбинат №1». Затем трудился в разных компаниях в сфере энергетики, в том числе «Новосибирскэнерго», «СибирьЭнерго», «Объединенная энергосбытовая компания», где занимал высокие посты.

В 2013 году назначен на должность директора департамента развития электроэнергетики в министерство энергетики РФ.

В ноябре 2020 года назначен заместителем министра энергетики.
минэнерго

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии прокуратура обнаружила медлительных чиновников
В Бурятии прокуратура обнаружила медлительных чиновников
Власть, 28.12.2022
Органы местного самоуправления не разместили нужную информацию в системе ГИС ЖКХ
Неизвестные исправили должности бурятских зампредов
Неизвестные исправили должности бурятских зампредов
Власть, 28.12.2022
Они на время обрели новое звучание
Мэрия Улан-Удэ передала военным УАЗ
Мэрия Улан-Удэ передала военным УАЗ
Власть, 27.12.2022
Автомобиль купили на деньги, сэкономленные от ледового городка
В Иркутской области мэр провёл планёрку в костюме Деда Мороза
В Иркутской области мэр провёл планёрку в костюме Деда Мороза
Власть, 27.12.2022
В администрации города это была последняя в 2022 году планёрка
В Бурятии назначили министра промышленности, торговли и инвестиций
В Бурятии назначили министра промышленности, торговли и инвестиций
Власть, 27.12.2022
Глава Бурятии пожелал новому министру «дерзать»  
Алексей Цыденов станет Дедом Морозом для пятилетней девочки
Алексей Цыденов станет Дедом Морозом для пятилетней девочки
Власть, 27.12.2022
Глава республики подарит ей велосипед
Глава Бурятии рассказал о построенных за год спортивных сооружениях
Глава Бурятии рассказал о построенных за год спортивных сооружениях
Власть, 27.12.2022
Все объекты были построены в рамках проекта «Спорт – норма жизни»
В Бурятии депутатам официально утвердили компенсации за вынужденные прогулы
В Бурятии депутатам официально утвердили компенсации за вынужденные прогулы
Власть, 26.12.2022
Народные избранники смогут претендовать на них с нового года
В Чите свалку возле детсада убрали только после обращения в суд
В Чите свалку возле детсада убрали только после обращения в суд
Власть, 26.12.2022
К мусорному вопросу подключилась прокуратура
Глава Бичурского района Бурятии отправится в зону СВО
Глава Бичурского района Бурятии отправится в зону СВО
Власть, 26.12.2022
Василий Смолин поедет туда в начале января
В Бурятии заключили контракт на благоустройство, не имея на это бюджета
В Бурятии заключили контракт на благоустройство, не имея на это бюджета
Власть, 26.12.2022
Виновников привлекли к административной ответственности 
В Бурятии уволили замминистра экономики
В Бурятии уволили замминистра экономики
Власть, 23.12.2022
Виктор Винокурцев займёт другую должность в правительстве
В Бурятии назвали самых интернет-активных глав районов
В Бурятии назвали самых интернет-активных глав районов
Власть, 23.12.2022
Первые два места из пяти достались однофамильцам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^