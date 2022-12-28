В Бурятию прибыл замминистра энергетики России

Власть, Фото: телеграм-канал Евгения Луковникова

Он займётся несколькими важнейшими вопросами



Сегодня утром в Бурятию прибыл заместитель министра энергетики России Павел Сниккарс. Об этом сообщил зампред правительства республики по развитию инфраструктуры Евгений Луковникова.



- Основная цель визита - решение существующих проблем по строительству ТЭЦ-2, модернизации электросетей, повышение их надёжности и переводу частного сектора на электроотопление, - уточнил он.



Подробности встреч Павла Сниккарса с руководством Бурятии и энергетиками станут известны позднее.



Справка:



Павел Сниккарс родился 24 декабря 1978 года в посёлке Чик Новосибирской области.



В 2000 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». В 2005 году окончил Сибирский университет потребительской кооперации по специальности «юриспруденция».



В 2000 году начал свой профессиональный путь с должности юрисконсульта в ОАО «Новосибирский мелькомбинат №1». Затем трудился в разных компаниях в сфере энергетики, в том числе «Новосибирскэнерго», «СибирьЭнерго», «Объединенная энергосбытовая компания», где занимал высокие посты.



В 2013 году назначен на должность директора департамента развития электроэнергетики в министерство энергетики РФ.



В ноябре 2020 года назначен заместителем министра энергетики.

