Он займётся несколькими важнейшими вопросами
Сегодня утром в Бурятию прибыл заместитель министра энергетики России Павел Сниккарс. Об этом сообщил зампред правительства республики по развитию инфраструктуры Евгений Луковникова.
- Основная цель визита - решение существующих проблем по строительству ТЭЦ-2, модернизации электросетей, повышение их надёжности и переводу частного сектора на электроотопление, - уточнил он.
Подробности встреч Павла Сниккарса с руководством Бурятии и энергетиками станут известны позднее.
Справка:
Павел Сниккарс родился 24 декабря 1978 года в посёлке Чик Новосибирской области.
В 2000 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». В 2005 году окончил Сибирский университет потребительской кооперации по специальности «юриспруденция».
В 2000 году начал свой профессиональный путь с должности юрисконсульта в ОАО «Новосибирский мелькомбинат №1». Затем трудился в разных компаниях в сфере энергетики, в том числе «Новосибирскэнерго», «СибирьЭнерго», «Объединенная энергосбытовая компания», где занимал высокие посты.
В 2013 году назначен на должность директора департамента развития электроэнергетики в министерство энергетики РФ.
В ноябре 2020 года назначен заместителем министра энергетики.
В Бурятию прибыл замминистра энергетики России
Власть, Фото:
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