Результаты станут известны 3 февраля
В Улан-Удэ стартовал приём заявок на городской вокальный конкурс «Музыкальная Зима». Конкурс проводится заочно с 12 по 31 января.
Для участия приглашаются учащиеся учреждений дошкольного, общеобразовательного и дополнительного образования. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Песня героя (-ев) новогодней сказки;
- Песня о зиме;
- Песня про Новый год.
Конкурсные номера могут быть представлены как в сольном, так и в групповом исполнении.
Участникам необходимо подать заявку в соответствии с выбранной номинацией и предоставить видеозапись. Подробности о конкурсе можно узнать на сайте дома творчества Советского района «Форус».
Подведение итогов состоится 1-2 февраля. Результаты конкурса будут отражены 3 февраля на сайте дома творчества, сообщает его пресс-служба.
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В Улан-Удэ проходит вокальный конкурс «Музыкальная Зима»
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