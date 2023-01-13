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В Улан-Удэ проходит вокальный конкурс «Музыкальная Зима»

В Улан-Удэ проходит вокальный конкурс «Музыкальная Зима»
Общество,  Фото:pixabay.com
Результаты станут известны 3 февраля

В Улан-Удэ стартовал приём заявок на городской вокальный конкурс «Музыкальная Зима». Конкурс проводится заочно с 12 по 31 января.

Для участия приглашаются учащиеся учреждений дошкольного, общеобразовательного и дополнительного образования. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Песня героя (-ев) новогодней сказки;
- Песня о зиме;
- Песня про Новый год.
Конкурсные номера могут быть представлены как в сольном, так и в групповом исполнении.

Участникам необходимо подать заявку в соответствии с выбранной номинацией и предоставить видеозапись. Подробности о конкурсе можно узнать на сайте дома творчества Советского района «Форус».

Подведение итогов состоится 1-2 февраля. Результаты конкурса будут отражены 3 февраля на сайте дома творчества, сообщает его пресс-служба.

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