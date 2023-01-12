Путин вручил военному из Бурятии орден Мужества

Награду из рук президента получил Иван Слепнёв
Накануне Нового года, 31 декабря, президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Во время он поездки он лично наградил отличившихся военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.
Среди награждённых оказался военнослужащий из Бурятии младший сержант Иван Слепнёв. Владимир Путин наградил его орденом Мужества.
- Уважаемые товарищи! Я сердечно поздравляю вас с государственными наградами. По разным поводам вручаются медали и ордена. За выслугу лет, за хорошую работу. Вам – за мужество! За отвагу и героизм! Все ваши лучшие качества, всё что вы получили от родителей, от тех коллективов, где вы жили и воспитывались, - поздравил Путин.
После церемонии награждения глава государства в неформальной обстановке побеседовал с бойцами.
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Награду из рук президента получил Иван Слепнёв
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