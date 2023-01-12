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Путин вручил военному из Бурятии орден Мужества

Путин вручил военному из Бурятии орден Мужества
Общество, 
Награду из рук президента получил Иван Слепнёв

Накануне Нового года, 31 декабря, президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Во время он поездки он лично наградил отличившихся военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Среди награждённых оказался военнослужащий из Бурятии младший сержант Иван Слепнёв. Владимир Путин наградил его орденом Мужества.



- Уважаемые товарищи! Я сердечно поздравляю вас с государственными наградами. По разным поводам вручаются медали и ордена. За выслугу лет, за хорошую работу. Вам – за мужество! За отвагу и героизм! Все ваши лучшие качества, всё что вы получили от родителей, от тех коллективов, где вы жили и воспитывались, - поздравил Путин.

После церемонии награждения глава государства в неформальной обстановке побеседовал с бойцами. 
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