Путин вручил военному из Бурятии орден Мужества









- Уважаемые товарищи! Я сердечно поздравляю вас с государственными наградами. По разным поводам вручаются медали и ордена. За выслугу лет, за хорошую работу. Вам – за мужество! За отвагу и героизм! Все ваши лучшие качества, всё что вы получили от родителей, от тех коллективов, где вы жили и воспитывались, - поздравил Путин.



После церемонии награждения глава государства в неформальной обстановке побеседовал с бойцами.



Накануне Нового года, 31 декабря, президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Во время он поездки он лично наградил отличившихся военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.Среди награждённых оказался военнослужащий из Бурятии младший сержант Иван Слепнёв. Владимир Путин наградил его орденом Мужества.