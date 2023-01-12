Всего в регионе действуют 33 ледовые дороги
За сутки в Иркутской области открыли три ледовые переправы. В Бодайбинском районе на реке Витим в районе 220 километра (микрорайон Бисяга) автодороги Таксимо – Бодайбо, в Усть-Кутском районе – на реке Лене вблизи села Турука. В Балаганском районе допущенная к эксплуатации переправа на Братском водохранилище на 80 километре автодороги Залари – Жигалово связала Балаганск Балаганского района и село Игжей Усть-Удинского района.
Таким образом, на сегодня в регионе действуют 33 ледовые дороги: шесть – в Тайшетском, четыре – Киренском, по три – в Казачинско-Ленском, Братском, Катангском районах, по две – в Нижнеудинском, Шелеховском, Чунском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, по одной – в Качугском, Усольском, Балаганском, Усть-Кутском районах.
Всего зимой в 20 муниципальных образованиях Иркутской области планируется открытие и эксплуатация 46 ледовых переправ: 14 - областного и 32 - местного значения.
Режим работы ледовых переправ, порядок движения транспорта и нормы перевозки грузов и пассажиров, скоростной режим, устанавливаются эксплуатирующей организацией с учётом ледового прогноза и максимальной безопасной нагрузки на лёд. Информация об этом размещается на соответствующих дорожных знаках и стендах.
Ежедневно производится замер толщины льда и определяется его структура. Во избежание утепления льда и уменьшения его грузоподъёмности регулярно производится расчистка проезжей части переправ от снега.
Дороги и спуски, ведущие к переправам, благоустроены, в районе переправ отсутствует сброс тёплых вод и выход грунтовых вод, промоины, майны и площадки для выколки льда. Границы переправ обозначены ограничительными маркировочными вехами, выезд за которые запрещён, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области открыли ещё три ледовые переправы
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