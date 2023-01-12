В городе на Байкале укрепят 2,8 км берега

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Также запланировано благоустройство набережной



Вопросы берегоукрепления озера Байкал в районе города Байкальск обсудили на совещании в правительстве Иркутской области. Работы по берегоукреплению вошли в план мероприятий по реализации программы социально-экономического развития Байкальского муниципального образования до 2027 года. Напомним, что сама программа была утверждена 29 декабря 2022 года и рассчитана до 2040-го.



- Берегоукрепление входит в число основных приоритетов социально-экономического развития Байкальска. Разработка техзадания на проектирование гидротехнического сооружения уже начинается. Важно детально изучить все земельные и юридические вопросы, проработать механизмы реализации проекта. Также важно комплексно подойти к решению вопроса, синхронизировать процессы берегоукрепления и благоустройства набережной, в том числе в интересах жителей и в целях развития особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала». Контролировать процесс будем в еженедельном режиме, - подчеркнул первый заместитель главы кабмина региона Руслан Ситников.



По словам заместителя председателя правительства Иркутской области Георгия Кузьмина, конкурс по выбору подрядной организации, которая займётся проектными работами, должен пройти в этом году. На эти цели в консолидированном бюджете региона предусмотрено 168 млн рублей. В дальнейшем планируется заместить выделенные областные средства федеральными. Проектирование займёт два года. Затем за счёт финансирования из федерального бюджета начнётся непосредственно строительство берегоукрепления. На 2027 год запланировано благоустройство набережной.



Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова отметила, что общая протяжённость берегоукрепления в Байкальске составит 2,8 км. Протяжённость первого участка, от устья реки Солзан до устья Харлахты, - 1,3 км. Второго, от устья реки Харлахта до устья ручья Красный, -– 1, 5 км. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



