В Бурятском хореографическом колледже готовятся к выпускному спектаклю

В рамках подготовки выпускники показали балет для одного зрителя



В Бурятском республиканском хореографическом колледже имени Сахьяновой и Абашеева начали готовиться к выпускному аттестационному спектаклю. О том, как это происходило, рассказал Батодалай Багдаев:



« - Они вступают до или после такта? - вопрошает на балетном занятии Екатерина Самбуева, народная артистка России у коллеги, педагога классического и дуэтно-классического танцев Виктора Жилинского.



- До такта, - со знанием тонкости момента сдержанно отвечает преподаватель высшей категории по классическому танцу.



Два педагога-хореографа ведут классы девочек и мальчиков по отдельности, но на финише курса обучения они объединили свои усилия.



- Плие-плие! Дыши! Не опаздывай! Где спина?! Ломай руки! Глазки! Реберсэ! Выход! Где линия? А тюдю! Допивай! Бурэ-бурэ! Житэээ!!!... - птичьим языком командует Екатерина Самбуева над юными танцорами балета.



В хореографическом колледже идут интенсивные репетиции предстоящего отчетно-выпускного концерта в рамках госзадания министерства культуры Бурятии, запланированного по учебному плану на начало лета наступающего года.



По словам Екатерины Самбуевой, в основу программы представления войдёт постановка «Шопенианы». Это классический 40-минутный балетный спектакль, куда вошли лучшие хореографические сюиты на фортепианные произведения Фредерика Шопена.



- В 1907 году постановка Мариинского императорского театра называлась «Сильфиды», но со временем его переименовали под имя классика. Наименование «Шопениана» образовано от фамилии Шопен и латинского суффикса -ана, то есть «Сборник, свод Шопена», - объясняет мне Екатерина Балдановна. - Этот бессюжетный спектакль в знаменитой постановке Михаила Фокина - конек нашего колледжа. Считается, что этот балет - вершина танцевального искусства, эталон безукоризненного вкуса, мечта и вожделение любого артиста балета. Этим балетом мы хотим показать высокий уровень профессиональной готовности к сцене наших выпускников.



Педагог просит класс поприветствовать единственного зрителя репетиции. Молодёжь учтиво одаривает меня реверансами и книксенами. Играет чарующая музыка Шопена, оживающая под грациозные движения танцующих студентов. Одна поза плавным балансе переливается в другую, словно рисуя идеальную картину единого завораживающего действа.



- В кордебалете спектакля будут заняты 20 балерин, которых наберут из студентов первого-второго курсов. Это своего рода предвыпускные пробы и для младшекурсников, - комментирует импровизированный концерт для одного зрителя ветеран сцены.



Екатерина Самбуева тихо представляет каждого из своих подопечных:



«Лубсан, студент быстро нарастил мышечную массу и теперь легко поднимает партнёршу»,



«Анастасия - прирожденный балетмейстер, сама сочиняет и танцует балет. Её хореографический номер Destruction исполняется на зарубежных сценических площадках»,



«Бимба, двухметровый юноша с идеальной фактурой для роли принца, сейчас отрабатывает твердую устойчивость позиций...»



Словно горная птица стремительно летает по залу Чингис Монгуш. Студент уже испробовал на вкус сцену Большого театра, где солировал на международном балетном конкурсе в Москве. А в Монголии этим летом он стал лауреатом. Мне показалось, что педагог особенно строга к нему, вновь и вновь заставляя повторять запыхавшегося парня выматывающие этюды.



- Кого любишь, с тех и спрос вдвойне, - тихо шепчет мне педагог, как будто оправдываясь за свою чрезмерную привередливость. Она требует от ученика не только безукоризненность и отточенности движений, но и артистизма, и чёткого музыкального слуха.



- Так делать или слушать? - безнадёжно пытается взбрыкнуть Чингис Монгуш.



- Делай и слушай музыку! – сказала как отрезала Екатерина Балдановна, опять выталкивая на середину зала студента. Бесконечное терпение и послушание, одни из качеств которые вырабатываются по ходу работы у будущих артистов.



Как рассказал директор Бурятского хореографического колледжа Владимир Кожевников, в будущем 2023 учебном году колледж заканчивают 11 воспитанников: восемь девушек и три юноши. Среди них несколько студентов из Тывы, Китая и Монголии. Интернационал, чем всегда и славился хореографический колледж, воспитанники которого разбросаны по всему миру.



- Нашим ребятам придется попотеть и танцевать на концерте за троих, ведь каждой девочке понадобится на сцене партнёр, - сокрушается Виктор Жилинский. - Вот в прошлом году было идеальное соотношение: четыре на четыре.



До заветной даты почти полгода. Будущие выпускники шлифуют до ювелирной огранки «Шопениану»: романтичный полонез ля мажор, утонченный ноктюрн фа мажор, торжественную мазурку до диез минор, головокружительный седьмой вальс до диез минор, задорную тарантеллу ля бемоль мажор».

