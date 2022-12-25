Артёма Перевозкина наградили медалью «За отвагу»
Ефрейтор Артём Перевозкин из Кабанского района Бурятии награждён медалью «За отвагу». О его боевом подвиге рассказали в Минобороны России.
В составе мотострелкового подразделения Артём сдерживал натиск противника, усиленного бронетехникой. В бою возникла угроза прорыва оборонительных рубежей.
Верно оценив обстановку, Артём Перевозкин скрытно выдвинулся во фланг наступающего противника. Там, дождавшись подхода бронетехники, он точным огнём из противотанковых средств поджёг две боевые машины.
- В результате украинская мотопехота, утратив бронетанковую поддержку и оказавшись под плотным огнём отделения Артёма Перевозкина, в спешном порядке отступила. Благодаря уверенным и грамотным действиям российского военнослужащего противнику был нанесён значительный урон, а угроза прорыва обороны была устранена, - сообщили в Минобороны.
В Минобороны рассказали о подвиге ефрейтора из Бурятии
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