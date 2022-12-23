В посёлке Тайтурка Иркутской области откроется модульнаю амбулатория





Модульную врачебную амбулаторию сдадут до конца года в посёлке Тайтурка Усольского района. Накануне объект посетил осуществляющий полномочия главы минздрава Иркутской области Алексей Шелехов.В настоящее время здесь идут внутренние отделочные работы. Завершить их подрядчик планирует 26 декабря. Оказывать медицинскую помощь в новой врачебной амбулатории на 100 посещений в смену начнут сразу после получения санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии.- В амбулатории посёлка Тайтурка хорошее оснащение кадрами. Стоматолог, терапевт, гинеколог работают по программе «Земский доктор». Кроме того, в медучреждении работает педиатр и семь фельдшеров, - отметил Алексей Шелехов.В медучреждении расположат кабинеты узких специалистов и дневной стационар на 20 коек. Часть оборудования перенесут из действующей амбулатории, 240 единиц приобрели по проекту модернизации. К медучреждению подведено центральное водоснабжение.- В посёлке Тайтурка будет оборудован новый пост скорой медицинской помощи. В год он сможет обслуживать около 3,5 тысяч вызовов. Время прибытия бригады составит примерно семь минут, - рассказала главный врач Усольской городской больницы Наталья Мельникова.Модульные конструкции для амбулатории изготовили на территории Иркутской области, отметили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.К врачебной амбулатории посёлка Тайтурка прикреплено 5,5 тысяч человек.