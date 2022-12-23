В посёлке Тайтурка Иркутской области откроется модульнаю амбулатория

Модульную врачебную амбулаторию сдадут до конца года в посёлке Тайтурка Усольского района. Накануне объект посетил осуществляющий полномочия главы минздрава Иркутской области Алексей Шелехов.
В настоящее время здесь идут внутренние отделочные работы. Завершить их подрядчик планирует 26 декабря. Оказывать медицинскую помощь в новой врачебной амбулатории на 100 посещений в смену начнут сразу после получения санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии.
- В амбулатории посёлка Тайтурка хорошее оснащение кадрами. Стоматолог, терапевт, гинеколог работают по программе «Земский доктор». Кроме того, в медучреждении работает педиатр и семь фельдшеров, - отметил Алексей Шелехов.
В медучреждении расположат кабинеты узких специалистов и дневной стационар на 20 коек. Часть оборудования перенесут из действующей амбулатории, 240 единиц приобрели по проекту модернизации. К медучреждению подведено центральное водоснабжение.
- В посёлке Тайтурка будет оборудован новый пост скорой медицинской помощи. В год он сможет обслуживать около 3,5 тысяч вызовов. Время прибытия бригады составит примерно семь минут, - рассказала главный врач Усольской городской больницы Наталья Мельникова.
Модульные конструкции для амбулатории изготовили на территории Иркутской области, отметили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
К врачебной амбулатории посёлка Тайтурка прикреплено 5,5 тысяч человек.