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Дело осуждённых учёных Кроноцкого заповедника на Камчатке получило новый поворот

Общество, 
В Общественной палате представили результаты экспертизы в Кроноцком заповеднике

Резонансное дело об «очистке Кроноцкого заповедника» на Камчатке стало одной из основных тем заседания Общественной палаты (ОП) РФ. На круглом столе учёные МГУ рассказали о результатах экспертизы в заповеднике, которая может серьёзно изменить ход «дела об очистке», сообщает Общественная палата.

По словам руководителя комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Елены Шаройкиной, в Кроноцком заповеднике масштабная программа ликвидации накопленного вреда была реализована в 2015-2016 годах. В рамках пилотного проекта около 1500 тонн отходов было собрано на заповедном побережье и вывезено морем. Однако в июле 2022 года четыре сотрудника заповедника отправились в СИЗО после того, как им вменили в вину хищение средств, выделенных на проект из бюджета. Обвинение настаивало: работы выполнили фиктивно, а объекты накопленного экологического вреда просто закопали. Бывшего директора заповедника, умершего в 2016 году, объявили лидером ОПГ. Свидетели даже показали якобы места «закопок», отметила Елена Шаройкина.

- Коллектив заповедника, эксперты и заповедное сообщество убеждены, что сотрудники Кроноцкого стали жертвами ситуации, заложниками смерти директора. Общественный резонанс, который вызвало это дело, огромен. Десятки тысяч людей подписали петиции, сотрудники всей заповедной системы и более 75 природоохранных организаций писали письма президенту. Мы считаем, что дело нужно внимательно и беспристрастно пересмотреть, - заявил заместитель директора по развитию заповедника Пётр Шпиленок.

По распоряжению главы Минприроды России группа учёных географического факультета МГУ под руководством доктора географических наук Сергея Чалова провела комплекс исследований, чтобы выявить наличие или отсутствие «закопок» на территории заповедника.

- Наша группа использовала такие методы как дешифровка космоснимков, съёмка низколетательным аппаратом, георадиолокационная съемка, геоморфологическое и геохимическое обследование. Методы, которые применялись, позволяют выявить наличие массивных объектов как на поверхности, так и на глубине до 10 метров. Исследования показали: захоронений объектов накопленного вреда на территории нет. Водотоки в местах, указанных свидетелями, не загрязнены. А сравнив космоснимки разных лет, мы пришли к выводу, что растительность на обследованных местах восстанавливается после вывоза отходов, — рассказал Сергей Чалов.

Адвокаты осуждённых сотрудников заповедника предполагают, что, вероятно, свидетели обвинения могли ввести следствие и суд в заблуждение, указав якобы места захоронения отходов.

В свою очередь, директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Ирина Маканова сообщила, что по «делу об очистке» назначена дата апелляции, и ведомство намерено принять в ней активное участие.

- Министерство природных ресурсов и экологии РФ было признано потерпевшей стороной в рамках соответствующего процесса, при этом не было допущено к участию в судебных заседаниях. Мы считаем это серьёзным процессуальным нарушением, в связи с чем нами была подана жалоба. 26 декабря назначено рассмотрение нашей жалобы и апелляционных жалоб лиц, признанных виновными в суде первой инстанции. Представители Минприроды обязательно будут на заседании, — добавила руководитель «заповедного» департамента Минприроды.

Многие участники заседания отметили, что пробелы в нормативно-правовой базе и отсутствие чётких протоколов работы сыграли решающую роль в негативном исходе проекта по очистке Кроноцкого заповедника.

- Сегодня я хотел бы присоединить свой голос к многочисленным голосам тех, кто поддерживает наших осуждённых коллег — сотрудников Кроноцкого заповедника. Работы, которые тогда были выполнены, проводились очень непросто. В том числе экологическая экспертиза на тот момент по законодательству ещё не требовалась. Каких-то планов или регламентов проведения таких работ тогда тоже ещё не существовало. Считаю, что нужно вернуться к этому делу и пересмотреть его, — добавил советник руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов.

Эксперты резюмировали: в деле необходимо разобраться и поставить справедливую точку, а нормативно-правовую и методологическую базу для подобных проектов усовершенствовать, чтобы прецедентов, подобных «делу об очистке Кроноцкого заповедника», не повторялось.

В июле в Петропавловске-Камчатском огласили приговор четырём сотрудникам Кроноцкого заповедника. Они признаны виновными в растрате почти полумиллиарда рублей. Защита с приговором не согласна. По совокупности преступлений суд приговорил сотрудников заповедника в зависимости от роли каждого к лишению свободы на срок от 3 до 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Удовлетворён иск прокурора о взыскании на 454, 6 млн рублей и 16 млн рублей с фигурантов дела. 
заповедник

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