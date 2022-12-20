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Верховный шаман Бурятии рассказал о главных местах силы в республике

Верховный шаман Бурятии рассказал о главных местах силы в республике
Общество, 
Баир Цырендоржиев раскрыл секрет их воздействия на людей

На официальной странице местной религиозной организации шаманов (МРОШ) «Тэнгэри» во «ВКонтакте» опубликовали видео с верховным шаманом Бурятии Баиром Цырендоржиевым. В ролике он рассказал о так называемых местах силы.

- Люди приходят и спрашивают: «Скажите нам, где  вот много энергии? Как её подчерпнуть?», – отмечает Баир Цырендоржиев. – Есть те места, которые почитали с древних времён. Для нас это Баргузинский, Восточно-Саянские хребты, Тунка, само озеро Байкал, долина Селенги – она тоже имеет огромное влияние. Приходя на место силы, мы начинаем чувствовать благодать, внутреннюю красоту, и внутри всё начинает перестраиваться. Начинается процесс перехода именно духовного на материальный уровень.

 
По словам верховного шамана Бурятии, люди неразрывно связаны с природой, где родились они, их отцы, матери, деды и предки.

- Они взяли энергию из этой экосистемы – это энергия и космическая, и земная, и макро-, и микромира. Человек должен просто приходить (в места силы), восхищаться, умиляться, почувствовать себя. Это самое главное. И, конечно, если он неверующий – почитать красоту, воспринять её, – заключил Баир Цырендоржиев.

 

шаманизм

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