Было — стало: индеец из посёлка Ленина



— Красота же, романтика! А название-то какое у заведения было: «Ресто-ран-чо»! И сразу же звучит где-то в подсознании мультяшное: «Мы бандито-гангстерито, мы кастето-пистолето. Мы стрелянто, убиванто, украданто то и это... Постоянно пьем чинзано, постоянно сыто-пьяно. Держим банко миллионо и плеванто на законо». И ты весь такой «сеньоро-аферисто», ну прям благодать! Или ковбой-миллионер с двумя кольтами где-то на Диком Западе. И такой встречаешь индейца (дальше там показывать надо*) ... Жаль, конечно, что всё необычное, прикольное, интересное — не навсегда. Но, такие, выходит, законы у жизни, — размышляет фотограф Сергей Тарасенко.



*древний детский анекдот:



Встречаются ковбой и индеец. Индеец тычет в ковбоя указательным пальцем, а тот в него — двумя. На что индеец складывает руки домиком, а ковбой в ответ рисует в воздухе рукой волнистую линию. Вернувшись домой, оба пересказывают состоявшийся диалог. Ковбой: Я только что встретил очень воинственного индейца. Он говорит: «Я тебе глаз выколю». А я ему отвечаю: «А я тебе — оба». Он мне: «Я тебя закопаю». А я ему: «Я тебя утоплю». А индеец пересказывает диалог следующим образом: Я только что встретил сумасшедшего ковбоя. Я его спрашиваю: «Ты кто?» Он отвечает: «Козел». Я спрашиваю: «Горный?» А он отвечает: «Нет, водоплавающий».



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А помните, был такой индеец на Верхней Берёзовке?