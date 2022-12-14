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Нацпарк в Иркутской области «нарисовал» портрет туриста

Нацпарк в Иркутской области «нарисовал» портрет туриста
Общество,  Фото:pixabay.com
В 2/3 случаев посетители выбирают маршруты острова Ольхон

Портрет среднестатистического туриста «нарисовали» сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутской области. Для этого они проанализировали данные онлайн-системы выдачи разрешений на посещение Прибайкальского национального парка с начала 2022 года и добавили к ним «штрихи» из результатов анкетирования. Оно стартовало в августе этого же года и продолжается до сих пор среди посетителей особо охраняемой природной территории.

Согласно цифрам, это житель Иркутской области средних лет, любитель прогуляться пешком и не любитель рассказывать о своём образовании. В 67% случаев он выбирает маршруты острова Ольхон, чуть реже – треки в Иркутском районе и по Большой Байкальской тропе. А вот на КБЖД он заглядывает неохотно: всего в 10% посещений.

На встречу с Байкалом среднестатистический турист приезжает целенаправленно, а именно, как к основной цели путешествия, а не к пункту программы отдыха, но всего на несколько часов. А если он приезжает с ночёвкой, то предпочитает не гостиницу, а свою палатку.

Визиты наносит не один: преимущественно в компании с друзьями, коллегами или знакомыми. Но и семью не забывает, хоть и берёт с собой домочадцев чуть реже. Ожидания от общения с заповедной природой у него зачастую оправдываются.

Об особом режиме охраны и правилах поведения на ООПТ среднестатистический посетитель Прибайкальского национального парка знает. А ещё он лично знаком с другими особо охраняемыми природными территориями страны, но не всегда может вспомнить их названия.

- Есть в портрете и такой момент: из туриста, посетитель не прочь превратиться в волонтёра. И рекомендовать поездку на Байкал своим друзьям, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Иркутская область особо охраняемые природные территории туризм Байкал Ольхон национальный парк статистика

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