Санитарные дни продлятся на все новогодние каникулы
На пограничных пунктах пропуска через государственную границу «Хандагайты» (Боршоо), «Цагаан-Толгой» и «Шара-Суур» в Туве 31 декабря 2022 года и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2023 года объявлены санитарными днями и передвижение по пунктам будет приостановлено. Об этом рассказали в агентстве по внешнеэкономическим связям РТ.
Решение принято координационным советом двустороннего грузопассажирского автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации «Хандагайты (Боршоо)» и на основании постановления правительства Российской Федерации от 29.08.2022 года №1505 «О переносе выходных дней в 2023 году».
- Граждан республики и всех заинтересованных лиц просят планировать поездку в Монголию с учётом изменений в режиме работы пунктов пропуска через госграницу, - пишет официальный портал Республики Тыва.
В Туве на Новый год закроют пункты пропуска через госграницу
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