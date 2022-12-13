В школе Улан-Удэ открыли четыре «Парты Героя»

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Первая «Парта Героя» была открыта в школе №65 в 2019 году



Школа №65 в столице Бурятии присоединилась ко всероссийскому образовательному проекту «Парта Героя», в рамках которой торжественно открыты четыре парты выпускников школы, героически погибших во время выполнения специальной военной операции. Ученики и учителя школы будут чтить память воинов-выпускников.



Булат Анатольевич Одоев – старший сержант 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознамённой ордена Суворова бригады, выпускник школы №65 2002 года. Героически погиб 12 марта 2022 года во время выполнения специальной военной операции. Приказом Верховного Главнокомандующего, за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, награждён государственной наградой «Орден Мужества» (посмертно).



Андрей Иннокентьевич Астраханцев, сержант 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознамённой ордена Суворова бригады, выпускник школы №65 2004 года. Награждён медалью за участие в манёвре войск «Восток 2018». Героически погиб в мае 2022 года во время выполнения специальной военной операции. Приказом Верховного Главнокомандующего, за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, награждён государственной наградой «Орден Мужества» (посмертно).



Игорь Михайлович Рудаков, инспектор взвода военной полиции 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты г. Владивосток, ветеран боевых действий в Сирийской Арабской Республике, доброволец СВО, выпускник школы №65 2012 года. Награждён медалью «За отвагу на пожаре». Героически погиб 3 июня 2022 года, проявив мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга в специальной военной операции.



Леонид Анатольевич Киселёв, старший сержант 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты г. Владивосток, выпускник школы №65 2011 года. Награждён отличительными знаками «Воин-спортсмен» I степени, «Снайпер», «За дальний поход». Героически погиб 7 сентября 2022 года во время выполнения специальной военной операции. Приказом Верховного Главнокомандующего, за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, награждён государственной наградой «Орден Мужества» (посмертно).



Первая «Парта Героя», выпускника школы, Героя Советского Союза, орденоносца Красной Звезды Григория Сафроновича Асеева, имя которого носит школа №65, была открыта в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



