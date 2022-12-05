В центре Москвы появился портрет Балдана Цыдыпова

Его представили на выставке об участниках СВО
Экспозицию организовало Российское военно-историческое общество при поддержке Минобороны России и департамента культуры города. На ней представлены портреты 33 героев из 40 российских регионов, от Чукотки до Центральной России. Там они родились, жили, учились и служили.
Среди них есть и снимок 23-летнего уроженца Агинского Бурятского округа, служившего в Бурятии лейтенанта Балдана Цыдыпова, который, рискуя собой, спас 150 сослуживцев. Военный получил множество ранений. Из его тела извлекли почти два килограмма металла. Несмотря на это, Балдан выжил. В июне он получил звезду Героя России из рук министра обороны Сергея Шойгу.
- Непосредственное участие в формировании экспозиции приняли родственники Героев, которые поделились фотографиями и воспоминаниями о своих близких, – рассказал в своём telegram-канале сенатор от Забайкальского края Баир Жамсуев.
На выставке также есть стенд с читинцем Егором Секержитским, которому было 26 лет.
- 25 марта группа, которой он командовал, попала в засаду. Но благодаря умелым действиям командира удалось сохранить личный состав. Двух раненых он лично вынес из-под обстрела, перевязал, оказал им первую помощь и направил сослуживцев в тыл, но позже сам погиб от пули противника, – отметил Жамсуев.
В августе Секержитскому посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации. 11 участников СВО, чьи фотографии представлены на экспозиции, живы. На официальном сайте проект можно увидеть не только фото, но и подробное описание всех героев.