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В Кяхте проведут благотворительный марафон «Вместе мы сила»

В Кяхте проведут благотворительный марафон «Вместе мы сила»
Общество,  Фото:pixabay.com
Денежные средства будут направлены на приобретение спецснаряжения для военнослужащих Кяхтинского района

В Кяхтинском районе Бурятии состоится благотворительный марафон «Вместе мы сила» в поддержку земляков-военнослужащих, участвующих в СВО. Мероприятие пройдёт 2 декабря в актовом зале Кяхтинской СОШ №2.

В рамках марафона будет проведён благотворительный концерт с участием театра эстрады «Байкальские кочевники», бурятского фольклорного ансамбля «Хяагта» и солистки фольклорного ансамбля «Мазуры» Натальи Лабутиной. Также состоится ярмарка-распродажа от территориальных общественных самоуправлений города Кяхта.

Кроме этого, пройдут акция «Спасибо», благотворительные лотерея и аукцион, откроется выставка художественного творчества от Кяхтинского центра дополнительного образования. Будет работать фотозона с моментальным фото.

- Все вырученные и переданные в рамках марафона денежные средства будут направлены на приобретение спецснаряжения и спецоборудования для военнослужащих Кяхтинского района, участвующих в СВО, - сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.

Возрастное ограничение 6+
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