Участника спецоперации из Бурятии наградили орденом Мужества

Он получил награду во время отпуска



Участника спецоперации на Украине Виктора Бальжурова из Бурятии наградили орденом Мужества.



Виктор Жаргалович участвует в спецоперации с 24 февраля 2022 года. Награда была вручена 8 ноября во время его отпуска в Улан-Удэ, сообщила «Бурятия-инфо. 24/7».



Справка:



Орден Мужества был учреждён указом президента РФ в 1994 году.



Орденом Мужества награждаются граждане, проявившие самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей в чрезвычайных ситуациях, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. Орденом Мужества могут быть награждены иностранцы, проявившие самоотверженность, мужество и отвагу при спасении граждан Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях.

