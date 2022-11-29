Он получил награду во время отпуска
Участника спецоперации на Украине Виктора Бальжурова из Бурятии наградили орденом Мужества.
Виктор Жаргалович участвует в спецоперации с 24 февраля 2022 года. Награда была вручена 8 ноября во время его отпуска в Улан-Удэ, сообщила «Бурятия-инфо. 24/7».
Справка:
Орден Мужества был учреждён указом президента РФ в 1994 году.
Орденом Мужества награждаются граждане, проявившие самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей в чрезвычайных ситуациях, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. Орденом Мужества могут быть награждены иностранцы, проявившие самоотверженность, мужество и отвагу при спасении граждан Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях.
Участника спецоперации из Бурятии наградили орденом Мужества
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