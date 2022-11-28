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Тяжело раненные участники СВО из Бурятии будут преподавать в школах

Тяжело раненные участники СВО из Бурятии будут преподавать в школах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
 Власти пообещали помочь им с трудоустройством

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что ждёт военнослужащих из республики, которые получили серьёзные ранения во время спецоперации на Украине. Во время прямого эфира во «ВКонтакте» 28 ноября у главы поинтересовались, предусмотрены ли для них какие-либо программы по реабилитации и дальнейшему трудоустройству.

- К сожалению, раненых ребят достаточно много. Для тех, кто остался без руки, без ноги, создаются, выделяются рабочие места в военкоматах. Президент уже целый ряд поручений дал, – отметил руководитель региона. – Кто-то из тех, с кем общался я, списываться не хотят – они готовы остаться на службе, работать в воинских частях. Здоровье им позволяет. Пока они ещё числятся военнослужащими и проходят медицинскую реабилитацию. Она может идти достаточно долго – год и больше.

Минобороны РФ берёт на себя все расходы. В Бурятии готовят свою программу восстановления, которая ждёт военных уже после возвращения домой. Этим уже занимаются в центре Восточной медицины.

- Мы подходим к этим вопросам внимательно и комплексно. Медицинская, психологическая, социальная реабилитация требуется, причём опять же программа долгосрочная. Она не может быть двухнедельной – поулыбались и разошлись. Будем ещё создавать дополнительные мощности. Также приняли для себе решение – вводить под ребят дополнительные ставки в школах и они будут преподавать начальную военную подготовку, которая сейчас вводится в школах, – подчеркнул Цыденов.

Но прежде бойцам самим придётся пройти соответствующую педагогическую подготовку и разрешение на работу с детьми. «Всё-таки это не такая нагрузка, как на обычном производстве. Надеемся, что это позволит иметь им стабильный заработок ну и достойную работу учителя», – заключил глава Бурятии. 

военнослужащие работа спецоперация на Украине

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