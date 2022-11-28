28 ноября

27 ноября

Популярное

Бурятия получит «Чистый воздух» через два года

Бурятия получит «Чистый воздух» через два года
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В федеральный проект включили сразу три населённых пункта республики

Во время прямого эфира с населением 28 ноября глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о реализации программы «Чистый воздух». До её старта остаётся ещё два года с небольшим. Как сообщал «Байкал-Daily», в федеральный проект вошли сразу населённых пункта – Улан-Удэ, Гусиноозёрск и посёлок городского типа Селенгинск.

- В программу мы вошли по поручению президента России. Она начинает работать с 2025 года, то есть деньги появляются с 2025-го, – пояснил глава Бурятии. – Уже начали проектирование. Это уже не обсуждение, а работа. Будем вести её дальше. Модернизация сетей в целом стоит 7 миллиардов рублей. Внушительная сумма на самом деле. Но иных вариантов нет. Не так быстро, как хотелось бы, но движемся.

О включении Бурятии в федеральный проект Цыденов сообщил в июле в своём telegram-канале. Соответствующее распоряжение подписал тогда председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Цель программы – к 2030 году вдвое сократить количество опасных выбросов в воздух по сравнению с показателями 2020-го. Для этого промышленные предприятия в населённых пунктах должны пройти модернизацию. В планах – перевести жилые дома с дровяного и угольного отопления на газовое или электрическое, отремонтировать трамвайные пути и закупить более экологичные модели общественного транспорта.



Чистый воздух экология загрязнение воздуха

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мобилизованных отцов троих детей из Бурятии пообещали вернуть с СВО
Мобилизованных отцов троих детей из Бурятии пообещали вернуть с СВО
Общество, 28.11.2022
Алексей Цыденов заявил, что это сделают очень быстро
В Чите мама ребёнка-инвалида добилась компенсации за дорогое лекарство
В Чите мама ребёнка-инвалида добилась компенсации за дорогое лекарство
Общество, 28.11.2022
Стоимость препарата составила почти 60 тысяч рублей
Бурятии пока не грозит «цербер»
Бурятии пока не грозит «цербер»
Общество, 28.11.2022
Однако зараза с именем адского пса уже добралась до Москвы
Улан-Удэ стал лучшим городом России для ведения гостиничного бизнеса
Улан-Удэ стал лучшим городом России для ведения гостиничного бизнеса
Общество, 28.11.2022
Столица Бурятии победила в престижном федеральном конкурсе, организованном Российской гостиничной ассоциацией
Бурятия не вошла в число «бешеных» регионов
Бурятия не вошла в число «бешеных» регионов
Общество, 28.11.2022
Для предотвращения заболеваемости животных вакцинируют
Ледяной ветер и морозы останутся в Бурятии
Ледяной ветер и морозы останутся в Бурятии
Общество, 28.11.2022
Опубликован прогноз погоды на ближайшие три дня
Раненых бойцов из Бурятии кормят в Москве буузами и голубцами
Раненых бойцов из Бурятии кормят в Москве буузами и голубцами
Общество, 28.11.2022
Готовить для них туда отправились несколько жительниц республики

На главной площади Улан-Удэ установили каркас ёлки
На главной площади Улан-Удэ установили каркас ёлки
Общество, 28.11.2022
Живые сосны для ёлки возьмут из мест, где их всё равно пришлось бы вырубать
В Бурятии сиротам стали активнее выдавать сертификаты на жильё
В Бурятии сиротам стали активнее выдавать сертификаты на жильё
Общество, 28.11.2022
Дети-сироты получат больше 100 квартир в 2023 году
В Бурятии не спешат полностью отменять новогодние мероприятия для детей
В Бурятии не спешат полностью отменять новогодние мероприятия для детей
Общество, 28.11.2022
Отказ от них пока остаётся только рекомендацией
В Улан-Удэ отремонтировали здание службы крови
В Улан-Удэ отремонтировали здание службы крови
Общество, 28.11.2022
На ремонт было потрачено 14 млн рублей.
Жителей Бурятии атаковал свиной грипп
Жителей Бурятии атаковал свиной грипп
Общество, 28.11.2022
В республике скоро могут активизироваться и COVID-19 и микст-инфекции

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^