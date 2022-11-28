Бурятия получит «Чистый воздух» через два года

В федеральный проект включили сразу три населённых пункта республики
Во время прямого эфира с населением 28 ноября глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о реализации программы «Чистый воздух». До её старта остаётся ещё два года с небольшим. Как сообщал «Байкал-Daily», в федеральный проект вошли сразу населённых пункта
– Улан-Удэ, Гусиноозёрск и посёлок городского типа Селенгинск.
- В программу мы вошли по поручению президента России. Она начинает работать с 2025 года, то есть деньги появляются с 2025-го, – пояснил глава Бурятии. – Уже начали проектирование. Это уже не обсуждение, а работа. Будем вести её дальше. Модернизация сетей в целом стоит 7 миллиардов рублей. Внушительная сумма на самом деле. Но иных вариантов нет. Не так быстро, как хотелось бы, но движемся.
О включении Бурятии в федеральный проект Цыденов сообщил в июле в своём telegram-канале. Соответствующее распоряжение подписал тогда председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Цель программы – к 2030 году вдвое сократить количество опасных выбросов в воздух по сравнению с показателями 2020-го. Для этого промышленные предприятия в населённых пунктах должны пройти модернизацию. В планах – перевести жилые дома с дровяного и угольного отопления на газовое или электрическое, отремонтировать трамвайные пути и закупить более экологичные модели общественного транспорта.
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