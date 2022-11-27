«Вот что бывает, когда процессом создания настенной живописи пытается руководить чиновник…»
Яркие красочные граффити давно уже стали неотъемлемой частью городской среды. Стрит-арт — искусство молодое, неподвластное душным правилам и табу. Полная свобода творчества, рисуй что хочешь! Так приблизительно во всём мире.
- А вот что бывает, когда процессом создания настенной живописи пытается руководить чиновник: «Какая такая свобода? Надо всё согласовать, утвердить в комитете, взять под контроль! Граффити должны быть тематические, отображающие любовь к родному краю. Цвета правильные, патриотические. А не это вот ваше всё, не пойми что». В итоге — вроде бы и художники те же самые, а получается привычная глазу начальника унылая наглядная агитация, — удивляется фотокорреспондент Сергей Тарасенко.
Для примера — история росписи трансформаторной будки на перекрёстке Комсомольской и Вакарина рядом со школой №42.
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Было — стало: Кому должны граффити?
Общество, Фото:
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